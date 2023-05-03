PTT瘋企鵝妹！百萬YTR「躺著也中槍」遭評過氣　下秒高EQ笑了

▲躺著也中槍，安啾卻高EQ直呼「有點欣慰」。（圖／翻攝自FB／安啾 Anjou）

網搜小組／鄺郁庭報導

南韓實況主「企鵝妹」近日來台展開環半島之旅，掀起PTT熱論、占盡話題，不過在眾多企鵝妹文中，卻有人突然問卦，點名好幾個網紅「是怎樣過氣的？」其中包括以「迴聲小倉鼠」爆紅的YouTuber安啾。對此，安啾忍不住在粉專發文，展現高EQ表示「有點欣慰」，讓粉絲直讚「不愧是追了10年的女神！」

看到自己躺著也中槍，在PTT被批過氣、特色不見了，「看得出來在掙扎」，安啾2日在粉專「安啾 Anjou」發文，「今天第一次打開PTT，在一片企鵝妹環島的熱門文章中看到自己，還是有點欣慰，畢竟此刻我只是坐在電腦椅上而已…（？）」。

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接著，安啾坦承會檢討自己，因為每次被提及，很多留言是聚焦她的外在形象，而非探討影片內容，「這一部分我也檢討自己，我的確與你們缺乏連結，雖然安啾這個名字在社群平台上活動這麼久，但大家還是和我很有距離感，對我的印象一直是停滯的，才會連嗆我的點都亙古不變。」

安啾表示，目前她其實在做旅遊相關內容，「在資訊含量上，我是很有信心的，但有不有趣就是很主觀的一件事情。」她認為，在同行的也都是邊摸索邊調整，才能做出精彩的內容，「自己也曾經充滿迷惘和害怕，不過我不想就這麼被掩埋在陰霾底下，或是受困於現狀，在你們沒看見的期間，我一直在各方面努力嘗試。」

她相信這些轉變是「成長痛」，「或許新的內容尚未讓你們引起共鳴，但我還沒有放棄！」最後安啾正能量喊話，她曾被他人的評價左右、產生自我懷疑，花很長時間才獲得自我認同，「只要展現最有能量的自己，一定會迎來更多美好的人和美好事物，現在的我是如此深信的。」

看到貼文後，粉絲也力挺打氣，「妳的頻道，是少數我開放給小孩看的影片，畢竟要找到有趣、活潑、新奇，但是無髒話色情暴力中國用語的台灣YTR真的不多（安啾萬歲）」、「安啾的用心是看得出來的」、「安啾好溫暖、好正向」、「就喜歡這樣陽光又正面的精神」、「常常感受到安啾拍影片的初心，不會硬生影片或業配，都是盡力產出有靈魂及真誠的創作。」