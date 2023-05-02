　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蛋價回穩！小吃店宣布降價挺勞工　霸氣公告：誰說只漲不降

▲蛋價回穩，三重「新竹吳家鴨香飯」宣布降價。（圖／翻攝網路）

▲蛋價回穩，三重「新竹吳家鴨香飯」宣布降價。（圖／翻攝網路）

記者楊惠琪／台北報導

國內近期雞蛋供應趨緩，餐飲業蛋價回穩，之前因蛋價高漲調高售價的部分店家，紛紛宣布調回原價。新北市三重區一家小吃店業者也在臉書公告：「誰說只會漲價不降價的，老闆堅持只賺應該賺的，成本降價，餐點就是要降價」。讓網友狂讚：「老闆是好人」、「超有良心的店家」。

位於三重區的「新竹吳家鴨香飯」日前在臉書公告，雞蛋降價，部分商品調降，炒飯類、荷包蛋、蛋花湯全部降價5元，煎蛋類因為一次用3顆蛋，降價15元，而且外送平台也同步降價，強調堅持只賺該賺的，成本降價，餐點也應該要降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「新竹吳家鴨香飯」劉姓店長接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，恢復原價是對客人的承諾，之前蛋價一路飆漲，從一箱680元漲到1600元，一直撐到今年4月1日起，蛋類品項才微調5元，但從本月中開始雞蛋降價，便從4月20日就恢復原價，只漲價約3周就調降，讓網友大讚：「是漲了還會降的良心商家」。

劉姓店長還說，外界常說很多餐飲業者只會漲不會降，但也有部分商家堅持只賺該賺的，尤其三重地區很多勞工朋友，大家生活都很辛苦，有外送員來店內用餐一餐就要吃掉8顆蛋，調回原價可省40元，希望有更多業者響應，讓調價變成常態，不要漲價一去不回。

近日有不少餐飲業者紛紛在臉書公告降價，像是台北市中山區的「慢慢早」早餐店宣布，含蛋品項降價8元，恢復原本售價。台南市「昱品鐵板燒」宣布，蔥花蛋、菜脯蛋降價5元，雖然只是5元，但這是對每一位客人的誠意及承諾。「弘爺漢堡」嘉義早餐店也公告，荷包蛋與蔥抓餅加蛋都降價5元。

為了力挺這些良心商家，臉書粉專「我是七堵人」也公告，之前因蛋價調漲，如今願意調降回來的店家，歡迎提供店家資訊、店家照片、聯絡資訊及公告照片，樂意為良心店家做宣傳。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
兆豐銀美女科長是內鬼！詐貸2.8億　鑑價灌水千萬又被抓
個資外洩高風險賣場前5名　蝦皮購物最多
陳水扁衝凱道找蔡英文！　陳情全文曝光
13人吃海鮮「噴4萬1」　一票人看傻：超盤！釣出同行
23萬股民哭哭！　00900配息縮水了
總統盃金牌拳擊手淪打手！　國手選拔被淘汰變殘暴
快訊／陳水扁來了！　衝總統府陳情
快訊／郭台銘向韓國瑜道歉！　4年前有所得罪：希望能並肩作戰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

投資環保設備更省錢！環保署：業者每年節省9成↑空污費

不純物超標！降血脂藥「庇脂清膜衣錠」5萬顆限期回收

《抗疫的力量》向醫護致敬　台大雲林分院為無名英雄留下記錄

新北兒童未來館暫停？文化部急回「並無延宕」：年底前競圖出爐

台東縣徹查科克蘭「Ａ肝毒莓」販售情形　8家通路未發現同產品

早餐店必吃！「全聯6元神物」必囤貨　千人激推：孩超愛吃

台灣觀光「發展不好」癥結在哪？網嘆：被「這產業」搞死

台中沙鹿吃海鮮「13人噴4萬1」　一票人看傻：超盤！釣出同行

好市多毒莓效應「要觀察到6月底」　今年32人染A肝回溯調查結果曝

快訊／高雄2431人曾買好市多「A肝莓果」！首波採檢結果出爐

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

《禹英禑》夢幻聯動《金師傅3》 他們全轉職去石垣醫院？

美校車司機行駛中突昏倒　13歲童緊急剎住救全車！

媽媽開跳BLACKPINK　兒子：就韻律舞啊！

SEVENTEEN珉奎.太妍心動身高差　比力氣放水：請妳推我吧

SEVENTEEN Joshua「紳士行為」讓她心動！　李泳知笑喊：看到我們孫子了XD

投資環保設備更省錢！環保署：業者每年節省9成↑空污費

不純物超標！降血脂藥「庇脂清膜衣錠」5萬顆限期回收

《抗疫的力量》向醫護致敬　台大雲林分院為無名英雄留下記錄

新北兒童未來館暫停？文化部急回「並無延宕」：年底前競圖出爐

台東縣徹查科克蘭「Ａ肝毒莓」販售情形　8家通路未發現同產品

早餐店必吃！「全聯6元神物」必囤貨　千人激推：孩超愛吃

台灣觀光「發展不好」癥結在哪？網嘆：被「這產業」搞死

台中沙鹿吃海鮮「13人噴4萬1」　一票人看傻：超盤！釣出同行

好市多毒莓效應「要觀察到6月底」　今年32人染A肝回溯調查結果曝

快訊／高雄2431人曾買好市多「A肝莓果」！首波採檢結果出爐

肯德基「秒殺鍋物」又來了！松露起司鍋限量開賣　再抽五星飯店

北港朝天宮虎爺會　贈雲林消防局2部消防警備車

4.8折！住淡水渡假飯店「1泊2食」爽吃早餐、肋眼牛排　假日不加價

暖愛偏鄉！知本金聯世紀酒店辦公益餐會關懷體育班學生

美25軍火商訪國防院交流照片曝！　關注台灣當前防衛戰略政策

嘉市捍衛行人安全　5／1「路口不停讓行人」大執法

婚禮當天遭酒駕女高速追撞！　「新娘當場死亡」新郎重傷

阿聯酋航空夏日限定　一張登機證盡享阿聯境內數百種專屬服務

兆豐銀美女科長是內鬼！夥前夫詐貸2.8億　鑑價灌水千萬又被抓

攝影師蹲下「狂拍裙底」！車展Show Girl火大痛罵　全過程被錄下

鸚鵡「大法師跑法」衝向媽　被爸嚇一跳炸毛氣噗噗碎唸

生活熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

好市多2瓶鮮奶「不到100元」！結帳店員也傻了

三上悠亞曝「引退原因」　揪百萬YTR合體比愛心

5月錢來了！「5星座財運爆漲」　第一名躺著賺

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

大逆轉！夜市又可撈金魚了　農委會：優先禁止鼠兔哺乳類動物

全台變天！　首波梅雨要來了

情侶洗澡「男友突1舉動」！網傻：一定超臭

小二數學太難　爸算到整晚沒睡

路人求合照「企鵝妹秒Say No」！原因曝網讚爆

更多熱門

相關新聞

超商「10元茶葉蛋」回歸！他等2個月感動：蛋價回穩

超商「10元茶葉蛋」回歸！他等2個月感動：蛋價回穩

去年延燒至今的全台蛋荒，隨著進口雞蛋抵台、國內產地逐步恢復產能，近期蛋價慢慢下降，超商的茶葉蛋從空蛋的狀況，隨著蛋價回穩，1顆10元的茶葉蛋已經回歸，媒體人狄志為感動直呼「闊別了2個月」。

新竹城隍廟小吃漲5元　甜不辣老闆「堅持原價」原因曝

新竹城隍廟小吃漲5元　甜不辣老闆「堅持原價」原因曝

白肉雞恐再漲！　雛雞每隻飆40元新高「5月底供應量探底」

白肉雞恐再漲！　雛雞每隻飆40元新高「5月底供應量探底」

雞蛋有望降價！進口大舉抵台　蛋商公會：5月可能下修2~3元

雞蛋有望降價！進口大舉抵台　蛋商公會：5月可能下修2~3元

蛋價回穩！麵線攤老闆調降：良心不安

蛋價回穩！麵線攤老闆調降：良心不安

關鍵字：

蛋價缺蛋漲價餐飲業蛋荒

讀者迴響

熱門新聞

首波梅雨要來了　「下最大」時間曝

瑤瑤「沒穿內衣」主持人伸進去喬奶

快訊／《廚神當道》大咖主持人陳屍飯店！

公公「讓金孫讀私校」承諾學費全扛　1年後逼瘋媳婦

網紅民宿床下躺死人　住客聞屍臭「還看到了」

高雄正妹OL出無影腳狠踹汽車踉蹌險摔跤

哥嫂帶爸媽玩2天1夜！她遭排擠氣炸　全場秒挺哥哥

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

即／郭台銘深夜急道歉：倉促發言

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

企鵝妹被嫌胸部小　台語怒飆3個字回應

年輕人搶當保全　內行人曝3大優勢

鳳梨認了要結婚！穩交3年突報喜：人生邁入下個階段

明星高中老師家中浴室亡　蓮蓬頭水還在流

壓力大就自慰！他尻到「手都破皮了」　妻每天激愛餵不飽

更多

最夯影音

更多
越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒

越南道地「殘廢餐」！　飯來張口、美女陪喝酒
1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

1歲小搶匪奪王妃手提包　凱特被逗樂：讓他繼續玩

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

吳建豪當她面提少女時代成員　Jessica一聽笑回：Oh～

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

12歲選秀冠軍和爸對唱　成熟深情詮釋經典老歌

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

載人回家乘客卻去坐後座　駕駛被當小黃爆氣：禮貌？

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面