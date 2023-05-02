蛋價回穩！小吃店宣布降價挺勞工　霸氣公告：誰說只漲不降

▲蛋價回穩，三重「新竹吳家鴨香飯」宣布降價。（圖／翻攝網路）

記者楊惠琪／台北報導

國內近期雞蛋供應趨緩，餐飲業蛋價回穩，之前因蛋價高漲調高售價的部分店家，紛紛宣布調回原價。新北市三重區一家小吃店業者也在臉書公告：「誰說只會漲價不降價的，老闆堅持只賺應該賺的，成本降價，餐點就是要降價」。讓網友狂讚：「老闆是好人」、「超有良心的店家」。

位於三重區的「新竹吳家鴨香飯」日前在臉書公告，雞蛋降價，部分商品調降，炒飯類、荷包蛋、蛋花湯全部降價5元，煎蛋類因為一次用3顆蛋，降價15元，而且外送平台也同步降價，強調堅持只賺該賺的，成本降價，餐點也應該要降。

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「新竹吳家鴨香飯」劉姓店長接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，恢復原價是對客人的承諾，之前蛋價一路飆漲，從一箱680元漲到1600元，一直撐到今年4月1日起，蛋類品項才微調5元，但從本月中開始雞蛋降價，便從4月20日就恢復原價，只漲價約3周就調降，讓網友大讚：「是漲了還會降的良心商家」。

劉姓店長還說，外界常說很多餐飲業者只會漲不會降，但也有部分商家堅持只賺該賺的，尤其三重地區很多勞工朋友，大家生活都很辛苦，有外送員來店內用餐一餐就要吃掉8顆蛋，調回原價可省40元，希望有更多業者響應，讓調價變成常態，不要漲價一去不回。

近日有不少餐飲業者紛紛在臉書公告降價，像是台北市中山區的「慢慢早」早餐店宣布，含蛋品項降價8元，恢復原本售價。台南市「昱品鐵板燒」宣布，蔥花蛋、菜脯蛋降價5元，雖然只是5元，但這是對每一位客人的誠意及承諾。「弘爺漢堡」嘉義早餐店也公告，荷包蛋與蔥抓餅加蛋都降價5元。

為了力挺這些良心商家，臉書粉專「我是七堵人」也公告，之前因蛋價調漲，如今願意調降回來的店家，歡迎提供店家資訊、店家照片、聯絡資訊及公告照片，樂意為良心店家做宣傳。