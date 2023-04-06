打開老公「禁碰公事包」見心碎真相　妻反遭丟包19年

記者黃翊婷／台北報導

人妻小玲（化名）與丈夫阿亮（化名）婚後關係疏遠，有一次她和兒子打開丈夫「嚴禁家人碰觸的公事包」，這才發現對方外遇，但考量到2名子女尚年幼，因此決定忍下來，沒想到後來丈夫與兒子吵架，就此離家出走，至今生死不明，她等了19年都沒有結果，最終決定向台北地院訴請離婚。

▲小玲意外在丈夫的公事包內發現外遇證據。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小玲在判決書中提到，和丈夫是在1988年間結婚，婚後同居一處，但丈夫似乎有所隱瞞，夫妻關係也逐漸疏遠；1996年間她和兒子趁著丈夫不在家，打開丈夫「嚴禁家人碰觸的公事包」，這才發現外遇的事情，當時丈夫提出離婚，但她考量到家中2名子女尚年幼，因此沒有同意。

小玲接著提到，外遇的事情曝光之後，丈夫就前往大陸工作，鮮少與家人聯繫，直到2004年的某一天，丈夫返台與兒子吵架之後便憤而離家，從此斷絕音訊，身邊親友至今都不知道丈夫人在哪裡，連是生是死也不曉得，她等了19年還是沒有結果，這段期間丈夫對她和子女皆不聞不問，也沒有支付任何家庭生活費或子女扶養費，最終心寒決定訴請離婚。

而阿亮經過法院合法通知，並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台北地院法官依職權查詢阿亮的出入境紀錄，發現他在2019年7月間出境之後，就再也沒有入境紀錄；考量到阿亮在台期間並未與妻兒聯繫，加上夫妻倆至今已分居長達19年，小玲主張雙方婚姻已有難以維持之重大事由，自屬有據，因此裁定准許女方的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。