國小狼師器材室內猥褻女學童　學校1原因國賠百萬

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓男子曾在某國小擔任巧固球教練，卻對當時才就讀國小六年級的女學生A伸出狼爪，不僅摸胸猥褻，還將人載到河濱公園性侵得逞，刑事部分被判刑3年8個月。此外，A女的家長認為校方在這件事情上有疏失，憤而提告請求國家賠償；台北地院認定事發地點確實屬於教學場所，判校方應賠償100萬元。

▲黃男利用職務之便，對女學生伸出狼爪。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，黃男原本是某國小的老師，兼任巧固球校隊教練，2016年10月至2017年6月間利用A女對自己的仰慕之心，竟在校內的體育器材室親吻A女以及撫摸胸部；接著又在2017年6月某日的下午，開車將A女載到河濱公園性侵得逞（當時A女已畢業）。

A女的母親得知此事，氣得帶著女兒前往警局報案。黃男不僅因此丟了教職，刑事部分被判刑3年8個月，民事部分還要賠償A女雙親142萬多元。

此外，A女雙親認為校方在此事上也有疏失，包含未依規定通報、沒有交由性別平等教育委員會調查、體育器材室未裝設監視器等等，造成校園安全死角，憤而提告請求國賠538萬多元。

雖然校方強調這是黃男私下的行為，況且雙方發生性行為時，A女已經畢業，與學校無關。但台北地院法官認為，黃男確實是在校內猥褻A女，事發地點屬於教學場所，校方必須為此負責，因此判學校應賠償100萬元，全案仍可上訴。

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