美俄亥俄級核潛艦將訪韓　一艘就能「毀滅北韓」！可掛80顆核彈頭　

▲美國俄亥俄級戰略核潛艦「密西根號」曾於2017年4月停靠南韓釜山。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近來提高核武導彈威脅，美國總統拜登、南韓總統尹錫悅於美東時間4月26日簽署《華盛頓宣言》，雙方同意成立「核磋商小組」（NCG），由美國定期向韓半島（朝鮮半島）派遣潛艦等戰略資產。美國國防部指出，該艘潛艦為彈道飛彈潛艦（SSBN）「俄亥俄級戰略核潛艦」，最多可搭載80顆核彈頭，只需一艘就能毀滅北韓。

根據《韓聯社》，美國國防部發言人帕特里克•萊德（Patrick Ryder）於美東時間2日重申，依照上周美國和南韓所達成的協議，一艘俄亥俄級核動力彈道飛彈潛艦（SSBN）將預計定期抵達韓半島（朝鮮半島），以加強美國對於北韓的震懾；不過對於該艘核動力潛艦是否將裝備核武時，他選擇拒絕回應。

至於美國將計畫在何時派出俄亥俄級核動力潛艦，萊德表示，「就時間點而言，我不會提前宣布任何部署時間。除了潛艦的類型外，我不會透露任何具體的攜載武器資訊，它將是一艘彈道飛彈潛艦（SSBN）。」

《華盛頓宣言》要求美國更定期、增加向南韓部署戰略資產（潛艦、戰略轟炸機等）的頻率，同時建立核磋商小組，允許南韓有更多的空間的參與美國應對北韓核武攻擊的決策過程。

▲拜登、尹錫悅在聯合記者會上公布《華盛頓宣言》，提到美韓兩國成立「核磋商小組」。（圖／達志影像／美聯社）

萊德曾於美東時間4月27日簡報會中首度透露，派遣至南韓的彈道飛彈潛艦將會是「俄亥俄級」。

美媒《CNN》曾就俄亥俄級彈道飛彈戰略核潛艦進行深度剖析，目前美軍一共擁有14艘，其中8艘部署在華盛頓州基地、另外6艘則部署在喬治亞州基地，該艘核動力潛艦全長170公尺、排水量達1萬8750噸，平均可在外航行達77天，之後須在港口進行35天的維護工作。

潛艦上分為每組各155人的藍組（Blue）、金組（Gold），共310名船員，當其中一組搭乘潛艦執行巡邏任務時，另一組可以在陸地上休息或是接受訓練。

每艘潛艦最多可攜載20枚彈道飛彈，飛彈為Mk4A「分導式多彈頭」（多目標重返大氣層載具），同一枚彈道飛彈可以一次打擊多個戰略目標，尤其飛彈最遠射程可達7400公里（若減少彈頭重量，最遠可達1萬2000公里以上），意味著可以從北韓打擊遠在太平洋、印度洋、北極海等廣闊範圍的目標。

▲美國只需出動可掛80顆核彈頭的俄亥俄級戰略核潛艦，就足以毀滅北韓，嚴重摧毀金正恩的自信心。（圖／路透）

報導也指出，俄亥俄級核動力潛艦所搭載的代表武器為潛射彈道飛彈（SLBM）UGM-133A三叉戟II型彈道飛彈（三叉戟D5），每枚飛彈可以搭載4顆核彈頭，因此每艘俄亥俄級潛艦最多可搭載80顆核彈頭，等於是一艘潛艦就足以毀滅北韓全境。

不過，智庫「美國企業研究院」（AEI）專家卻指出，俄亥俄級核動力潛艦所搭載的飛彈射程最遠可達7400公里，因此雖然派遣至韓半島海域具有象徵性的戰略意義，有效嚇阻敵方（北韓），但實際上根本沒有其必要性，因為潛艦就算部署在索馬利亞海域、澳洲海域、加拿大西部沿海發射SLBM，也能有效嚇阻北韓。

據悉，美國攜載核彈頭的核動力彈道飛彈潛艦（SSBN）42年前曾訪韓達35次，1976年訪韓1次、1978年訪韓2次、1979年訪韓14次、1980年訪韓16次、1981年訪韓2次。