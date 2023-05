▲俄羅斯指控烏克蘭試圖暗殺普丁。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

克里姆林宮指控烏克蘭,試圖暗殺普丁失敗,俄羅斯以防空系統催毀了2架無人機。據克里姆林宮新聞處稱,2日晚間有2架無人機飛向克里姆林宮,但普丁當時不在克里姆林宮,建築物也沒有受到實質性破壞。

克里姆林宮聲明指出,普丁沒有受傷,他的行程將照常進行,無人機的碎片落在克里姆林宮周遭,沒有造成人員受傷。

▲克里姆林宮上空擊落無人機瞬間。(圖/翻攝自twitter/@Gerashchenko_en)



俄新社報導指出,克里姆林宮稱該事件為「有計劃的恐怖行為」,並表示保留在其認為「合適的時間和方式」做出回應的權利。

俄新社指出,克里姆林宮已將這些行動評估為有計劃的恐怖主義行為,並在勝利日5月9日遊行前夕暗殺總統。

Reportedly, this is the moment when a drone hit the Kremlin. pic.twitter.com/MiUob8fSV9