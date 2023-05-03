澤倫斯基13日將訪柏林　俄烏戰爭爆發以來首次

▲烏克蘭總統澤倫斯基13日將訪柏林。（圖／路透）



文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基下週將出訪柏林，並因對歐洲一體化的貢獻接受表揚，這是俄烏戰爭爆發以來他首度訪問德國。

柏林「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）引述知情人士報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受德國總理蕭茲（Olaf Scholz）邀請，13日將訪問柏林，14日與蕭茲和總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）會晤，並親自到亞琛（Aachen）接受卡爾獎（Karlspreis）。

自從俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，澤倫斯基已經先後訪問過華府、布魯塞爾、倫敦和巴黎，但從未造訪柏林，如果成行將是俄烏戰爭爆發以來，他第一次訪問德國。

由於德國在戰爭爆發初期拒絕軍援，隨後又遲遲不願交付坦克等重型武器，德國與烏克蘭的關係原本相當緊張。

隨著蕭茲等政府高層多次出訪基輔，德國成為烏克蘭主要的軍火供應國並接納上百萬的烏克蘭難民後，兩國關係才逐漸改善。

由亞琛市主辦的卡爾獎又名查理曼獎（Charlemagne Prize），1950年起頒發給對歐洲一體化有特殊貢獻的人士，在歐洲享有盛名，近年得主包括牛津大學歷史系教授艾許（Timothy Garton Ash）、白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）等人。

今年的卡爾獎將頒給澤倫斯基和烏克蘭人民，理由是烏克蘭在他的領導下不僅為國家主權和人民生命奮戰，也捍衛歐洲和歐洲的價值。