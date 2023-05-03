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鶯歌車站前迴轉道成為歷史？　呂家愷籲莫忘當地生活機能

▲▼ 呂家愷針對鶯歌車站前迴轉道進行會勘 。（圖／呂家愷提供）

▲呂家愷針對鶯歌車站前迴轉道進行會勘。（圖／呂家愷提供，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市府為迎接10月的台灣設計展，改造鶯歌火車站前人行廣場，但綠營質疑，新北市府為了三周設計展改變民眾接送習慣，反而造成更多問題。新北市議員呂家愷為此邀集新北市新建工程處、交通局等相關單位進行會勘作業，要求相關單位在火車站前廣場的規劃，要一併考量當地的生活機能，期望在整體規劃的面向上，納入更多不同的聲音與需求。

呂家愷強調，這裡原為相關運輸業者停靠之站點，因應施工作業需求，要求相關單位針對行人通行、公車停靠、計程車排班等問題，務必做好妥善的規劃，除了尊重市政府的整體規劃外也希望相關單位要一併考量當地的生活機能，對於施工所衍生後續問題，進行完整的配套措施，以降低相關業者生計影響。

▲▼ 呂家愷針對鶯歌車站前迴轉道進行會勘 。（圖／呂家愷提供）

呂家愷說明，目前火車站旁的機車停車場屬台鐵用地，民眾擔憂未來美術館及設計展開展後，機車格不足會對轉乘台鐵的民眾造成不便，是否能增設機車停車格。

呂家愷表示，會和相關單位持續溝通並和台鐵及中央協調，在鼓勵大眾交通運輸的前提下，請台鐵評估機車停車場立體化的方案，讓未來轉乘台鐵及美術館、設計展參展的民眾，有更便利的環境，爭取讓鶯歌火車站實現友善的交通環境。

最後，呂家愷指出，公共空間的改善需要中央與地方攜手合作，也希望台鐵及中央相關單位，能夠和新北市政府共同商議，諸如迴轉道、立體停車場等設施，並將地方聲音納入考量範圍，以回應民眾需求，讓新北市的交通環境都能夠更加以民為本，打造友善交通廊道，創造公共利益的最大化。

▲▼ 呂家愷針對鶯歌車站前迴轉道進行會勘 。（圖／呂家愷提供）
 

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