台74線3車連撞！470萬賓士乖乖排隊也出事　慘遭「緊密連結」

▲台74線昨日發生一起車禍，一台賓士GLS 350d遭撞，左後車身被另台轎車「緊密連結」。（圖／民眾提供，下同）

記者許權毅／台中報導

台中市台74線快速道路東向7.7k處昨（2）日17時許發生一起車禍，一台要價約470萬的賓士GLS 350d遭波及，左後車身嚴重凹陷。警方初步調查，一名25歲張男當時自外側車道切至中線時與另台轎車發生碰撞，再往正在塞車排隊的賓士GLS 350d撞過去，初判肇因為張男變換車道不當，詳細待釐清。

第六分局初步調查，25歲張男駕駛深灰色休旅車，2日17時43分沿台74線東向行駛，在7.7k處欲從外側車道向左變換至中線車道，不料與另名在中線直行的47歲張男發生碰撞，2車發生碰撞後，25歲張男的休旅車失控，直直往駕駛賓士GLS 350d、在外線塞車等候的34歲尤男撞上去。

現場照片顯示，25歲張男的休旅車車身兩側都有明顯撞擊痕跡，47歲張男的轎車更是保險桿掉落，板金遭撞毀，車價最高的賓士GLS 350d左後車身被撞凹，與灰色休旅車「緊密連結」，看上去撞擊力道不小。

警方表示，3名駕駛均無受傷、無酒駕，初判肇因為25歲張男變換車道不當，47歲張男未保持間隔，34歲尤男則尚未發現肇因，詳細肇事責任仍待釐清。