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巴勒斯坦報復！火箭彈襲擊以色列　陸官媒：1名中國務工員受傷

▲▼「伊斯蘭聖戰組織」安德南（Khader Adnan）絕食抗議而死，巴勒斯坦民眾走上街頭，以色列士兵發射橡膠子彈。（圖／路透）

▲「伊斯蘭聖戰組織」安德南（Khader Adnan）絕食抗議而死，巴勒斯坦民眾走上街頭，以色列士兵發射橡膠子彈。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

以色列國防軍昨2日下午遭到來自加沙地帶的火箭彈襲擊。以色列急救組織證實，襲擊造成3人受傷。大陸官媒《新華社》今(3)日報導稱，經中國駐以色列大使館確認，其中一名傷者為中國務工人員，目前搶救成功，無生命危險。

《新華社》報導指出，根據以色列國防軍在聲明，22枚來自加沙地帶的火箭彈當天下午射向以色列南部，其中4枚被攔截。事件發生後，以總理內塔尼亞胡與國防部長、國防軍參謀長等安全官員共同評估了事態。

3枚火箭彈於2日清晨從加沙地帶射向以色列南部，這起事件被認為是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織「吉哈德」，針對其高級成員卡迪爾·阿德南在被以色列關押後絕食死亡後所採取的報復行動。以軍當天下午砲擊了加沙地帶的軍事目標作為回應。

▲▼ 加薩走廊爆炸。（圖／路透）

▲ 加薩走廊爆炸。（圖／路透）

以色列急救組織「紅色大衛盾」指出，3名外國工人在襲擊中受傷，並被第一時間送往醫院治療。中國駐以色列大使館確認其中一名傷者為中國務工人員，目前傷者恢復良好，情況穩定。

中國駐以色列使館再次特別提醒在以中國公民切實加強安全防範，另據中國駐以色列使館微信公號消息，當地時間5月2日下午，以色列南部地區遭受火箭彈襲擊，造成多人受傷。事件發生後，中國駐以色列使館立即啟動應急機制，與以色列警方聯繫確認是否有中國公民受傷情況。

據以警方通報，受傷人員中包括一名中國在以務工人員，已送醫救治。中駐以使館立即聯繫以政府相關部門和醫院，要求以方全力救治，切實保障公民人身安全。目前，傷者已做過手術，恢復良好，狀態穩定。

中駐以使館再次特別提醒在以中國公民密切關注當地安全形勢，避免前往高危地區或在危險地帶逗留，切實增強安全意識、加強安全防範，確保人身安全。
 

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