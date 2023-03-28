以色列司法改革吵什麼？　5大關鍵問題一次看

▲以色列數十萬人上街抗議政府司法改革。（圖／路透）



文／中央社

以色列數十萬人上街抗議政府司法改革，以色列總理尼坦雅胡今天宣布暫緩相關立法程序。回顧這次司改案，改變法官遴選標準、賦予政府無限大權力等，都是點燃民眾怒火主因。

路透社統整以色列司改案中的5大關鍵問題。

● 當局司法改革為哪樁？

批評最高法院的人士當中，包括許多聯合政府成員。他們批評法官既左傾、精英主義並且過度干涉政治，更經常將少數群體的權利凌駕於國家利益之上。

● 聯合政府怎麼想？

以色列政府一直力拚改變，以限制最高法院對立法機關及行政機關的裁決權，並賦予聯合政府國會議員更大的法官任命權。

現行法官遴選小組要求參與的政治人物和法官，必須就任命達成一致共識。但政府的司法改革將改變這一點，轉而賦予聯合政府決定性的影響力。

● 以色列民眾為何憤怒？

以色列的民主「制衡」力量相對薄弱，因為缺乏憲法支持，只有用於維護以色列民主基礎的「基本法」作為法源依據。在以色列一院制的國會當中，政府握有64席的多數席次，高於在野黨的56席。

批評人士表示，司法改革將削弱法院並賦予政府無限大的權力，恐危及民主權及相關自由，還會對經濟以及與西方盟國的關係造成災難性影響，西方盟友已對此表達擔憂。