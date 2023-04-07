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以色列反擊「轟炸黎巴嫩境內目標」　總理：敵方要付出代價

▲▼ 以色列6日空襲加薩走廊。（圖／路透）

▲ 以色列6日空襲加薩走廊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列6日遭從黎巴嫩境內發射的34枚火箭彈襲擊後，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，敵方將付出重大代價。對此，以色列除了空襲加薩走廊，依據以色列國防軍推特7日最新發布的消息，以色列對黎巴嫩境內的目標發動反擊。

以色列國防軍表示，「以軍攻擊目標包括黎巴嫩南部隸屬於哈馬斯（Hamas）恐怖分子基礎設施，以軍不會允許哈瑪斯恐怖組織從黎巴嫩境內展開行動，要求黎巴嫩政府為其領土上的每一次定向射擊負責。」

以色列軍方把這起事件歸咎於巴勒斯坦武裝組織，並針對加薩走廊、黎巴嫩南部發動空襲。以軍透過聲明指出，以色列戰機攻擊加薩走廊兩條隧道與兩處哈馬斯集團製造武器的據點，作為哈馬斯過去數日違反安全規定的回應。依據外媒捕捉到的畫面，以色列對加薩走廊發動空襲，炸出的火光照亮夜空。

以色列6日遭來自黎巴嫩境內發射的火箭彈襲擊，依據軍方說法，從黎巴嫩發射的火箭彈為34枚，其中25枚有被防空系統攔截。這是自2006年以來，以色列與黎巴嫩邊境爆發的最大規模攻擊。總理納坦雅胡為這起事件召開內閣安全會議，會後表示，「以色列今晚或接下來的回應，將讓敵方付出代價。」

▲▼ 以色列6日空襲加薩走廊。（圖／路透）

▲▼ 以色列6日空襲加薩走廊。（圖／路透）

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