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為母籌醫藥費！印尼女洗澡被淫老闆推倒　來台工作10天慘失身

▲▼性侵,受害,暴力。（示意圖／達志影像）

▲嘉義葉姓男子雇用印尼看護才10天，就起色心將她推倒在床性侵。（示意圖／取自達志影像）

記者郭玗潔／嘉義報導

印尼27歲女子妮娜（化名）為支付母親醫療復健費用，隻身來台擔任看護才10天，就被葉姓已婚男雇主強吻，還將她推倒在床舔胸想硬上，妮娜雖以生理期推拒，葉男仍逼她口交，性侵得逞。事後妮娜打1955專線求援，並提告向葉男求償，彰化地院審結，認為葉男犯行屬實，應賠償妮娜26萬3919元。

判決指出，妮娜於去年5月4日擔任葉男母親的看護，與葉男夫妻一家住在一起。同月14日晚間7、8點，葉男見妮娜獨自在廚房整理家務，竟以雙手抓住她脖子強吻，還自己脫掉褲子強行要她觀看，因妮娜語言不通，葉男搶過她手機，用翻譯軟體以印尼文表示「晚上去找妳」。經妮娜拒絕，葉男竟趁她準備洗澡回房拿衣物時，尾隨她進入房間，強壓雙肩將她推倒在床，用嘴吸吮胸部想硬上，剛巧妮娜正逢生理期，葉男改以口交方式性侵得逞。

妮娜事後提告，表示她自幼和母親相依為命，母親因車禍受傷，她為了支付她的復健費用，才隻身來台工作，母親得知她受到性侵，兩人隔著電話大哭。她自幼因遵循教義嚴守貞潔，來台工作10天卻慘遭性侵，終日害怕、以淚洗面，身心受到重創，要向葉男求償精神撫慰金20萬元，及受安置轉換工作期間的2個月薪資損失3萬8319元、膳宿費用2萬5600元，共26萬3919元。

全案審理時，葉男雖全面否認犯行，但法官認為，妮娜指證歷歷，且她在打電話求救時，表示不想報警，只是希望尋求安穩工作的方法，案發前也和葉男一家相處融洽，並無誣陷動機，驗傷結果也顯示娜娜雙肩有抓痕，判定葉男犯行屬實，應支付妮娜26萬3919元賠償金，全案還可上訴。

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