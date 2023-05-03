陳水扁怒上凱道陳情　游盈隆分析：護子心切但「立論精闢」應重視

▲陳水扁上凱道請願。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案面臨解職，11日將發監執行，而政院近期提出選罷法修正草案，規定涉犯《洗錢防制法》終身不得參選，讓做為父親的前總統陳水扁大為不滿，走上凱道行使憲法請願權，但其保外就醫的身分，引發熱議。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆3日就在臉書表示，陳水扁護子親切的心情可以理解，但他立論精闢，指出的多項問題確實值得社會重視和討論。

游盈隆指出，阿扁震怒的起源就是，去年11月26日九合一地方選舉民進黨大敗，說是為「回應社會對黑道介入政治的疑慮」，12月6日由民進黨立院黨團開記者會，強調將研擬提出「公職人員選罷法修正草案」，未來涉及「黑、金、槍、毒」者，經判刑確定，不得登記為候選人，而12月15日，行政院隨即通過三項修法送立法院，通稱「公職排黑條款」。

游盈隆提到，印象中，民進黨當時的回應明顯「文不對題」而飽受批評。他表示，因為當時社會彌漫的不滿，主要是針對黃承國高居廟堂之上，曾出任總統蔡英文國策顧問，又是現任民進黨中常委，位高權重；同時，選前爆出台南88槍重大治安事件，嫌犯又輕易脫逃，造成許多選民選前對執政黨不諒解，選後還餘波蕩漾。他認為，民進黨不針對問題處理，卻用修改選罷法來應付，牛頭不對馬嘴，不免引起訕笑，也沒引起社會多大注意其內容。

游盈隆表示，昨天，陳水扁發雷霆之怒，上凱道請願，護子心切可以理解，但指出的多項問題確實值得社會重視和討論，其中涉及當年陳水扁任內台灣「洗錢防制法」的立法，及公民基本政治權利的維護，包括參政權的剝奪、褫奪公權及比例原則問題等。他批評，民進黨去年底將涉及「洗錢防制法」納入排黑條款，突如其來，是何道理？難道是因倉促推出，隨意拼湊，「摸剌啊兼洗褲」，沒經大腦思考的結果？黨中央應給個說法。

游盈隆直言，阿扁前總統昨日凱道重現，發出大地一聲雷，立論精闢，滔滔不絕，震聾發聵，朝野應嚴肅看待，妥善立法，才是真正回應社會與人民的期待。