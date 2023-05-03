「殺豬盤」轉進杜拜！台南男落高薪套路慘被賣　父母匯15萬贖身

▲台南地檢署指揮移民署南區事務大隊台南市專勤隊、台南市調查處及台南市歸仁分局組成專案小組，偵辦跨國電信詐欺集團案，破獲以陳姓男子為首之詐騙集團，依法起訴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南地檢署2022年11月10日指揮移民署台南市專勤隊、市調處及歸仁分局組成專案小組，偵辦跨國電信詐欺集團案，破獲以陳姓男子為首之詐騙集團，該集團以「殺豬盤」手法向大陸人民實施詐術，不法獲利共計約人民幣150萬元，2023年2月南檢依違反人口販運防制法、組織犯罪條例及刑法詐欺罪嫌提起公訴。

台南市專勤隊指出，該隊於2021年間接獲民眾報案，指稱其子遭誘騙前往杜拜從事電信詐騙工作，遭集團成員扣留護照及強迫簽署工作合約，每日工作至少8小時、無休假日，且無任何薪資，並由該集團提供教戰守則與詐騙話務訓練；其子因上班打瞌睡且績效不佳，遭轉賣至杜拜之另一詐騙集團，因眼見同機房成員遭毆打，心生畏懼，於是跨海向父親求援，經匯款新台幣約15萬元贖金後始獲釋返台。

台南市專勤隊啟案偵查，查出該集團係透過網路招攬國人前往境外從事遊戲打字客服人員，誘使國人前往杜拜某機房工作，實則以「殺豬盤」手法向大陸地區人民實施詐術，不法獲利共計約人民幣150萬元；經數月追查蒐證，會同台南市調查處報請台南地檢署指揮偵辦，兵分多路至相關涉案人住處同步進行搜索，破獲以陳男為首之人口販運犯罪集團。

台南市專勤隊隊長李建雄表示，許多高薪人才招募廣告都潛藏詐騙危機，民眾求職應主動蒐集求職公司的背景資料，多方查證，才能避免上當受騙，成為詐騙集團共犯或淪為「豬仔」，進而危害自身安全。執法機關將持續打擊電信網路詐欺及人口販運之犯罪型態，以確保民眾財產安全，呼籲民眾也要提高防詐意識，別被「穩賺不賠、高獲利」等話術吸引，或撥打「165反詐騙專線」即時查證。