快訊／又檢出A肝莓！薛瑞元宣布：即起暫停好市多莓果輸入

▲衛福部長薛瑞元。（圖／記者宋良義攝）

記者洪巧藍／台北報導

好市多冷凍綜合莓驗出A肝病毒引發消費者恐慌，衛福部長薛瑞元今（3）日證實，後續食藥署在邊境對好市多輸入莓果100%查驗，近期又有檢出不同地區進來的A肝污染莓果，已經下令食藥署暫停好市多莓果輸入。

食藥署4月28日公布，好市多股份有限公司「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒陽性，問題批號1.7萬公斤售出。此為結果為後市場稽查，但其實早於4月10日在邊境查驗就已經發現莓果產品A肝病毒陽性，該批退運銷毀，隔天啟動後市場稽查時同步預防性下架同品項產品，但沒有通知消費者，引起讓民眾多吃17天A肝莓果的爭議。

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薛瑞元今（3）日於立法院社福衛環委員會前受訪表示，相關時序沒有釐清，首先，最早發出警訊是美國FDA，這個批號經檢視沒有進入台灣，所以當時還是維持綠燈。但食藥署很警覺做後市場調查，然而A肝檢驗不像農藥那麼簡單，需要時間，美國示警問題產品產地為墨西哥，但是我方後市場發現好市多從智利進來的莓果也有A肝被查出，立即就緊急處置。

薛瑞元表示，後續食藥署仍對好市多進來的通通100%檢查，近期又有檢出不同地區進來的A肝污染莓果，已經請食藥署暫停好市多莓果輸入。