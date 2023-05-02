空服員機師拒出席感恩晚會！王必勝坦言「他們受委屈」遺憾不能過來

▲疾病管制署「COVID-19 捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，前指揮官王必勝（左）與衛福部次長周志浩（右）。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠疫情趨緩，防疫常態化，中央流行疫情指揮中音已經於昨（1）日起解編，衛生福利部今（2）日晚間則舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，但在疫情中受影響甚深的空服員、機師工會都表態拒絕出席。前指揮官王必勝今受訪表示，很遺憾他們無法前來；也坦言，機師、空服員因為防疫、邊境管制的角色特殊，受了委屈，很感謝他們。

衛生福利部疾病管制署今晚舉辦「COVID-19 捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，包含蔡英文總統、行政院長陳建仁都出席，親自頒發感謝獎座給予有功人士與團體，向他們致上最真誠的謝意。

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其中桃園市空服員職業工會也獲邀代表空服員受獎，但工會婉謝出席，主要是機組員疫情期間承受的污名和被剝奪的人權，不能用頒獎來抵銷。機師工會也回決出席，並表示三年多來的疫情期間，已經對前艙機組員的身心健康與家庭生活造成了具體且難以彌補的傷害。也針對指揮中心與相關人員不當的防檢疫政策提出行政訴訟，而這個訴訟本身代表其清楚的立場與態度。

王必勝晚間受訪表示，今天出席第一線防疫工作人員職類共有57類，包含醫護、物流、警察等，空服員、機師也在邀請之列，至於先前相關物資的捐贈單位也邀請了800多個，約400個來到現場，其中關於疫苗贈與部分，台積電事不克前來，鴻海跟慈濟是有派代表來。

針對機師、空服員，王必勝表示，當然很遺憾他們今天不能過來，但還是在此感謝他們，因為機師、空服員的職業特殊性，在防疫上，因為在邊境管制上角色比較特殊，也受了很多委屈，日前在民航局表揚活動也跟他們致歉，造成他們的不便。王必勝重申「很感謝每個職類的人員，包括機師、空服員，謝謝他們」。