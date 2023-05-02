徐巧芯昨與蔣萬安同框變「黨內互打」　藍議員被這句話惹怒：不厚道！

▲台北市長蔣萬安1日視察廣慈博愛園區工程推動成果，甫獲國民黨提名參選信義松山區立委的徐巧芯也到場關心。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長蔣萬安1日到廣慈博愛園區，現場僅被國民黨提名參選立委的台北市議員徐巧芯到場，且在臉書寫下「絕對不會說沒來的人是不關心」，惹怒同黨台北市議員秦慧珠直言「不厚道」，連同黨的台北市議長戴錫欽都不滿，已有致電蔣萬安反映問題，而蔣也允諾檢討。

蔣萬安1日下午視察廣慈博愛園區工程推動成果，日前被質疑沒到捷運東環段活動的徐巧芯也到場，兩人在台下交頭接耳互動滿滿；隨後蔣萬安也於致詞時感謝徐巧芯，提及對方反映民眾認為地下停車場的地面很滑，所以用防滑膠帶進行改善，未來也會做整體評估，確保民眾安全。

而徐巧芯也於1日中午在臉書上放與蔣萬安合照，認為廣慈博愛園區肩負信義區的社福與行政機構的重任，是信義區的重大建設，自己把握機會當面跟蔣萬安反映意見，並得到正面的回覆，感謝台北市政府的努力，「但我絕對不會說沒來的人是不關心」。

▲蔣萬安視察廣慈博愛園區，徐巧芯也到場關心，事後發文稱「絕對不會說沒來的人是不關心」。（圖／翻攝自徐巧芯臉書粉專）

徐巧芯此番言論，引來秦慧珠2日批評，大家都沒有收到此活動的通知，自己是看到1日新聞才知道該場活動，詢問府會副總聯絡人之後，才知道市府是在4月28日五一勞動連假、大家下班時間晚間7時35分發送一則「市長公開行程」，但市長每天公開行程很多，若跟選區無關，市議員不見得會參加，且選區議員也未收到邀請函與開會通知。

秦慧珠提及，自己1日很不高興，打電話給副市長李四川、林奕華，林奕華也於電話中道歉、承認市府疏忽，「這個市政行程就是一個烏龍，是市府的失誤，沒有邀請到議員，導致我們不知道這事情！」

針對徐巧芯稱「不會說沒來的人是不關心」，秦慧珠認為，徐巧芯這句話是「不厚道」、「不尊重其他議員」，因為她根本不知道這行程，徐巧芯打選戰卻將其他議員拖下水，「我們不想跟著她口水戰起舞，我們做我們正常議員的選民服務、開該開的會、做該做的事。」打選戰不需要將全體議員拖下去打，然後再用言語嘲諷刺激，「講話不要那麼苛薄不厚道」。

而國民黨籍的台北市議會議長戴錫欽也說，市府幕僚到下班時間才發出市長行程通知，自己不好說是發生何種狀況，但除了徐巧芯之外，大多數議員都不知道這行程，所以已有致電蔣萬安反映，倘若是幕僚作業或過程中有什麼疏漏，應可以進行檢討，萬一被外界解讀獨厚某位議員，對市政府與蔣萬安本人並不好。

戴錫欽指出，蔣萬安的公開行程，本來就應該讓選區議員都知道，而蔣萬安也允諾未來會將幕僚作業做得更加徹底，哪些地方有疏漏也會做檢討。

對此，徐巧芯2日中午受訪時強調，市府公開行程本來就會固定寄到信箱，自己是在28日從信箱收到信件通知，得知蔣萬安要去視察廣慈博愛園區，而她剛好接到民眾反映該社宅地下停車場溼滑狀況，所以就去該場活動並向蔣萬安反映意見，「我覺得跟蔣萬安沒什麼關係，他們本來就會寄公開行程到議員信箱啊！」

針對臉書寫「不會說沒來的人是不關心」字眼，徐巧芯提及，自己臉書寫得很清楚，不會因為別人沒去而說不關心，「這應該是很正面的吧，我沒有說別人不關心廣慈園區，這本來就是自由參加的行程。」

媒體追問，秦慧珠認為徐巧芯這樣「不厚道」？徐巧芯直言「不會吧！是先前指控我因為沒出席捷運東環段（活動）所以不關心的人才不厚道，我不覺得自由參加行程有去或沒去，就等於關心或不關心這項政策。」

而台北市政府則說，關於局處主辦的地方建設市政考察，未來如何完善相關流程，府方會由秘書長來主持跨局處會議，精進檢討。