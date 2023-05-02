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議員斥熊讚太懶、日子過太爽　要求增加行程賺錢給亞洲黑熊用

▲▼熊讚到議會備詢。（圖／記者袁茵攝）

▲熊讚到議會備詢。（圖／記者袁茵攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會2日進行教育部門質詢。議員陳怡君質詢時關切亞洲黑熊的待遇，並質疑台北市立動物園大力行銷貓熊，卻未見對黑熊保育的用心，讓她非常難過。她還把北市吉祥物熊讚叫上台備詢，直指熊讚太偷懶、日子過太爽，「熊讚行程要多一點，努力賺錢給黑熊來用、改善黑熊生活，你是台灣熊讚欸、是台北市的驕傲」。

陳怡君說，看不出台北市對黑熊保育的重視跟關心，很難過，自從擔任民意代表後，每一年都去動物園，但看不到這些黑熊刻板行為的改善。她說，看到貓熊有這麼大的館，室內、室外，包括商品露出，「我今天戴的這隻是在基隆城市博物館買的，在台北市動物園買不到像樣的黑熊產品」。

陳怡君還舉例，看看動物園網頁，有狒狒、有驢子、有小浣熊，主頁隨機跳出有穿山甲，即使是動畫、漫畫等，還是看不到有黑熊，有穿山甲、長頸鹿、大像、貓熊、狗、兔子、牛，「從剛剛質詢到現在，從動物園所有販賣的商品、網頁，所有的資訊中，看不到你們對黑熊的重視」。

陳怡君指出，觀傳局稱109年至今熊讚有出現在動物園活動，但根據索資，從107年至今，一樣沒有看到黑熊出席動物園活動。對此，局長陳淑慧解釋，熊讚的出場有2種，一種是接受申請，另外一種出外景。剛剛報告的就是出外景，前不久有台北花節，去了玫瑰園等；但陳反指，「但我真的沒看到啊」，強調今天會有這樣的狀況，就代表整個台北市政府完全不關心黑熊，「我今天要突顯的就是這件事」。

接著陳怡君說，熊讚未來跟廠商簽約的過程，因為熊讚是台灣黑熊，能不能有一些回饋給動物園，販售商品的幾趴，可以做為動物園的台灣黑熊基金。陳淑慧說，目前商業授權是5、6%到市政府的公庫，「熊讚現在可能還不能賺這麼多錢，但行動公益牠會答應的」。

「為什麼賺不到這麼多錢？因為這隻熊太懶了啦。」陳怡君說，看看熊讚有多懶，今年1月行程只有3個、2月行程4個、3月7個、4月4個行程，「熊讚真的很懶惰，日子過太爽，行程要多一點，你是親善大使」。

陳怡君認為，熊讚可以多去動物園，每周都去，多賣一點熊讚商品，雖然穿熊讚衣服很辛苦、很熱，但可以多找一點人在動物園揮揮手、跟小朋友拍照，或許可以促進熊讚的產品賣更好，「努力賺錢給黑熊來用、改善黑熊生活，你是台灣熊讚欸、是台北市的驕傲」。

「錢賺這麼少就是因為你這麼懶，出去賺錢好不好。」陳怡君說，世大運都結束了、任務結束了，熊讚不怕沒工作嗎？要求觀傳局、動物園可以思考溝一下。

最後，陳怡君要求，針對動物園的商品陳列跟產地標示要清楚，並使用「台灣製造」商品，強化宣傳黑熊保育意識。另外，請動物園豐富化設施、食材、餵食策略等，努力減少亞洲黑熊刻板行為的產生。

第3，動物園應更強力宣傳亞洲黑熊，並販賣台灣黑熊商品宣傳台灣；第4，觀傳局、動物園研擬熊讚多走訪動物園擔任親善大使；第5，熊讚商品販賣所得，應提撥部分加強台灣黑熊宣傳。

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