僅徐巧芯到！行程未邀議員引爆黨內互打　蔣萬安「一號表情」快閃避答

▲蔣萬安出席台北市112年度紀念五一勞動節暨表揚大會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長蔣萬安1日到廣慈博愛園區，僅被提名參選立委的台北市議員徐巧芯到場，且在臉書寫下「絕對不會說沒來的人是不關心」，惹怒同黨台北市議員秦慧珠，連同黨台北市議長戴錫欽都不滿致電蔣萬安反映問題。但蔣萬安2日下午被問及此事時，並未正面回應，全程「一號表情」快閃離去。

蔣萬安2日下午出席台北市112年度紀念五一勞動節暨表揚大會，會前被詢問有關廣慈博愛園區行程公佈與否爭議，針對僅只有徐巧芯知道廣慈行程、1日晚上接到議長戴錫欽電話表達虛心檢討等問題，蔣萬安全程「一號表情」僅說了一句「謝謝」，快閃離去。

但連戴錫欽都透露有致電蔣萬安表達不滿，蔣萬安卻不願說任何一句話，媒體一路上不斷追問「破壞府會關係沒關係嗎」、「中間有沒有行政疏失」、「議員行程到底怎麼回事」？只見蔣萬安完全不講話，僅一旁的幕僚不斷大喊「謝謝、謝謝」便直接進入會場。

▲台北市長蔣萬安5月1日視察廣慈博愛園區工程推動成果，甫獲國民黨提名參選信義松山區立委的徐巧芯也到場關心。（圖／記者湯興漢攝）

蔣萬安1日下午視察廣慈博愛園區工程推動成果，日前被質疑沒到捷運東環段活動的徐巧芯也到場，兩人在台下交頭接耳互動滿滿；隨後蔣萬安也於致詞時感謝徐巧芯，提及對方反映民眾認為地下停車場的地面很滑，所以用防滑膠帶進行改善，未來也會做整體評估，確保民眾安全。

而徐巧芯也於1日中午在臉書上放與蔣萬安合照，認為廣慈博愛園區肩負信義區的社福與行政機構的重任，是信義區的重大建設，自己把握機會當面跟蔣萬安反映意見，並得到正面的回覆，感謝台北市政府的努力，「但我絕對不會說沒來的人是不關心」。

徐巧芯此言惹怒同黨市議員，秦慧珠2日痛批，大家都沒有收到此活動的通知，自己是看到1日新聞才知道該場活動，詢問府會副總聯絡人之後，才知道市府是在4月28日五一勞動連假、大家下班時間晚間7時35分發送一則「市長公開行程」，但市長每天公開行程很多，若跟選區無關，市議員不見得會參加，且選區議員也未收到邀請函與開會通知。

戴錫欽也說，市府幕僚到下班時間才發出市長行程通知，自己不好說是發生何種狀況，但除了徐巧芯之外，大多數議員都不知道這行程，所以已有致電蔣萬安反映，倘若是幕僚作業或過程中有什麼疏漏，應可以進行檢討，萬一被外界解讀獨厚某位議員，對市政府與蔣萬安本人並不好。

台北市政府回應，關於局處主辦的地方建設市政考察，未來如何完善相關流程，府方會由秘書長來主持跨局處會議，精進檢討。