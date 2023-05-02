他狂「蹲拍」惹怒火辣車模　開嗆：你媽不是也是女的？　

▲東莞車模怒嗆攝影師低角度蹲拍 。（圖／翻攝 微博 巨浪視頻）

記者任以芳／綜合報導

迎接大陸五一小長假，為期四天廣東東莞2023年車展接近尾聲，網路傳出一段車模怒嗆攝影師影片，主要是不滿攝影師一直「蹲拍」，氣的車模大罵，「你媽媽不是也是女的！」

根據微博巨浪視頻顯示，一名身穿白色緊身短洋裝、胸部豐滿的火辣車模站在展示車旁邊，相當敬業配合攝影師拍照。幾秒鐘後，火辣車模開非常不客氣的怒嗆，「不要蹲下來拍好不好，有沒有點素質，你媽媽不是女的嗎？」

根據目擊網友指出，車模怒嗆的攝影師行為很怪異，從頭到尾「蹲下來」拍照，角度跟別人不一樣，大概這位車模也知道對方心懷不軌，為了自救，當場訓斥阻止，整個過程也被路人拍下上傳。

車模疑似遭到騷擾，該車展官方客服稱，「不知道，目前未收到關於此事件的投訴，車展現場有安保人員。」

2023東莞春季國際車展將於4月29日到5月2日在東莞厚街廣東現代國際展覽中心盛大舉辦，這也是疫情過後，廣東舉辦大型車展活動，陣容龐大，聚集國內外近百個主流汽車品牌參展，超1000台全新整車展出、50餘款全新品牌車型重磅亮相。

▼2023東莞春季國際車展。（圖／翻攝 微博）