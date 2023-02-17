狂戀美車模13年「發訊息送禮物」　男：沒結婚當我老婆...這下慘了

▲車展模特兒工作光鮮亮麗，但有人卻因這份工作遭瘋狂粉絲糾纏12年。（示意圖，非本案當事人／記者林鼎智攝）

記者劉昌松／台北報導

彭姓男子13年前在1場國際車展上，對1名模特兒一見鍾情，開始透過網路社群媒體發訊息、送禮，車模轉型自己開店做生意，彭男也到店裡去拜訪，車模多年來為這名瘋狂粉絲困擾不已，直到去年彭男傳LINE「下班休假去找妳好嗎？」「沒結婚來當我老婆！」等訊息，車模嚇得提告，台北地檢署依跟騷罪嫌起訴彭男，並聲請簡單判決處刑。

彭男是在2009年間，一看到在車展擔任模特兒的被害人，就對被害車模的美貌驚為天人，自此心生愛慕之意，開始從社群媒體默默觀察這名車模的生活，不但以網路社群默默觀察車模的生活動態，還一直發訊息、送禮物給車模。

車模對於彭男竟會現身她開設的店面，甚至加入她為了經營生意成立的LINE群組，感到困擾與恐懼，但怎麼樣也無法阻止彭男的騷擾，十分無奈，直到2022年6月，《跟蹤騷擾防制法》上路施行，一切才有了轉機，車模開始蒐集彭男騷擾的證據並提告。

起訴指出，彭男接連在2022年6月9日，7月13到18日，8月5、18、30日，傳送訊息到LINE群給車模「6/11妳要做什麼事嗎？？？我夜班下班休假去找妳好嗎？？？」「結婚了沒？？？沒結婚來當我老婆！！！」「老婆快來找我」「12年前我如果勇敢一點結果會不一樣嗎？那時只覺得天與地差距無法形容。SARS2019年如果勇敢找到好結果會不一樣嗎？」

檢察官認為，彭男傳送這些與性相關的訊息，已經讓車模心生畏怖，進而暫停自己經營的生意，足以影響車模的日常商活及社會活動，彭男到案後也自白承認，因此依跟騷罪起訴彭男，並聲請簡單判決處刑。