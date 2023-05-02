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好市多毒莓效應「要觀察到6月底」　今年32人染A肝回溯調查結果曝

記者洪巧藍／台北報導

好市多股份有限公司「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出A肝病毒陽性，問題批號1.7萬公斤售出。到底有沒有人因為好市多莓果感染A肝？疾管署副署長羅一鈞今（2）日公布，今年以來共通報32例A肝個案，衛生單位已經全部進行回溯性疫調，目前沒有任何一例與好市多問題產品有關；而這幾天也沒有新增A肝通報病例。

▲▼疾病管制署副署長羅一鈞說明最新傳染病疫情。（圖／疾管署提供）

▲疾病管制署副署長羅一鈞說明最新傳染病疫情。（圖／疾管署提供）

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▲▼好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

▲好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

羅一鈞表示，國內今年以來的A肝通報病例共有31例本土個案與1例境外移入個案，疾管署這幾天已請各地方衛生局完成回溯性疫調，詢問個案發病前是否曾有食用過好市多、科克蘭冷凍莓果，目前掌握並沒有任何一例看到跟好市多有關。另外過去幾天沒有新增A肝案例，也沒有通報因為食用好市多冷凍莓果就醫者。

另台中出現一名民眾感染A肝，曾經赴墨西哥旅遊，而確診前也曾上外送平台購買冷凍美國藍莓食用。疾管署則指出，該案雖然有出國史，但就潛伏期計算，已經從境外移入暫時改判為本土，但他吃的冷凍莓果是其他賣場所購入，與好市多、科克蘭無關。

羅一鈞說，目前針對曾購買問題冷凍莓果產品的民眾，要求自最後一次食用日次日起進行60天的「自我健康監測」，期間若出現：發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服、黃疸等急性病毒性A型肝炎疑似症狀，請儘速就醫，並確實告知醫師相關飲食史，以及時得到適切的診斷及治療。而目前評估至少要觀察到6月底。

▲▼好市多冷凍莓果檢出A型肝炎病毒，疾管署提醒民眾自我健康監測及注意6症狀。（圖／疾管署提供）

▲好市多冷凍莓果檢出A型肝炎病毒，疾管署提醒民眾自我健康監測及注意6症狀。（圖／疾管署提供）

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