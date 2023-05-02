快訊／腸病毒增1重症！單周就診破1萬人次「最快下周達流行警戒值」

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明傳染病疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今日示警，腸病毒上周就診已經超過1萬人次，比起前一周上升26%，預計最快下周達流行警戒值進入流行期。另新增1起腸病毒重症，為東部1歲男童感染，另新增一起容易導致重症的腸病毒71型輕症，是一名北部1歲女童。

疾病管制署今(2)日表示，國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為東部1歲男童，於今(2023)年4月17日因出現反應遲緩、嘴唇發紺等症狀，至醫院急診就醫，收住小兒加護病房治療。次日出現發燒、四肢紅疹、喉嚨水泡症狀，經通報檢驗後於5月1日確認感染伊科病毒21型併發重症，目前個案已出院返家休養。

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今年累計3例腸病毒感染併發重症病例，分別感染腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型。另上周新增1例腸病毒71型輕症病例，為北部1歲幼童，4月下旬發病，經治療後症狀改善已出院，今年累計8例腸病毒71型輕症個案。

依據疾管署監測資料顯示，上周(2023年4月23日至4月29日)國內腸病毒門急診就診計10,066人次，較前一周(7,988人次)上升26.0%，已接近流行閾值(11,000人次)，且高於2017年以來同期；近期實驗室監測顯示腸病毒71型、腸病毒D68、克沙奇A型等不同型別腸病毒於社區活動，疫情傳播風險增加，請提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，以掌握黃金治療時間。

疾管署呼籲，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，因應腸病毒流行季節到來，家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具，當兒童生病時，儘速就醫或在家休息，並與其他嬰幼兒適度區隔，避免至公共場所，以降低病毒傳播機會。