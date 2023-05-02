快訊／才解編！新冠疫情升溫16%　變異株「再爆5例本土大角星」

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心5月1日解編，今（2）日起首次於疾管署疫情周報公布新冠疫情，發言人羅一鈞說明，新冠併發症升16%、死亡持平；變異株監測部分，再驗出5例被稱為「大角星」的本土新型Omicron變異株XBB.1.16。

疾病管制署(下稱疾管署)今日公布國內自3/20新制實施後，近7日(4/26-5/2)每日平均新增114例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(4/19-4/25)之每日平均新增98例上升。上周(4/23-4/29)平均每日新增12例死亡，較前一周(4/16-4/22)之每日死亡平均數12例持平；死亡個案中，99%具慢性病史、73%未打滿3劑疫苗、92%為60歲以上。綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情持續處於相對低點，但有略增趨勢，須持續監測。

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疾管署指出，上周新增檢出186例Omicron亞型變異株確定病例。其中118例本土個案分別為77例BA.2.75、31例XBB (其中XBB.1.5佔11例、 XBB.1.16佔5例)、6例BQ.1、3例BA.5、1例BF.7；另68例境外移入分別為58例XBB (其中XBB.1.5佔25例、XBB.1.16佔21例)、10例BA.2.75。

近四周監測總計，本土主流病毒株仍為BA.2.75(66%)，其次為XBB(23%)及BQ.1(7%)，須持續密切觀察。WHO表示XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，而全球XBB及其衍生變異株佔比約75.1%，以XBB.1.5為多(45.4%)，另XBB.1.16(4.3%)佔比緩升，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

疾管署說明，全國COVID-19疫情近三周呈略增趨勢，併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等併發症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

疾管署表示，隨嚴重特殊傳染性肺炎從第5類法定傳染病改降第4類，COVID-19疫苗亦自5月1日起回歸常態化持續提供民眾接種，由各縣市安排合約醫療院所提供服務，比照常規、流感疫苗接種模式，合約醫療院所可向民眾收取掛號費用。

疾管署呼籲，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請符合資格且尚未接種的民眾儘早接種，除COVID-19疫苗外，也請民眾持續配合其他傳染病疫苗接種作業，以獲得免疫保護力。並仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身及他人健康。