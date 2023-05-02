井深9472公尺！　亞洲最深油氣井在新疆塔里木正式開鑽

▲「深地一號」躍進3-3XC井5月1日開鑽。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

據中國石化1日發布新聞稿稱，在中國大陸新疆塔里木盆地內，部署的「深地一號」躍進3-3XC井開鑽開鑽，該油氣井設計井深達9472公尺，將刷新亞洲最深紀錄。

據《人民日報》報導，「深地一號」躍進3-3XC井位於新疆阿克蘇地區沙雅縣，塔克拉瑪干沙漠的邊緣。此前，它僅用時4.5天完成上部1500公尺地層的封固，此次開鑽設計21天內鑽達石炭系地層，將創這一區帶提速提效新紀錄。

報導稱，業內將4500公尺到6000公尺的井定為深井，6000公尺到9000公尺的井為超深井，超過9000公尺的井為特深井。超深井鑽探是油氣工程技術瓶頸最多、挑戰最大的領域。

躍進3-3XC井深達到9472公尺，比珠穆朗瑪峰的高度還多出620多公尺。除了超深井具有的地質結構複雜、高溫、高壓、高含硫化氫等難題，該井還設計有3400多公尺的水平鑽進距離，刷新亞洲超深層鑽井水平位移紀錄。

中國石化江漢石油工程西北項目管理部經理表示，當井深9000公尺時，井底溫度通常達到200°C，地層壓力150MPa以上。

據了解，「深地工程一號」是中國地球深部探測領域的重大工程，位於塔克拉瑪干沙漠的順北油氣田。目前包括「深地一號」躍進3-3XC在內，一共有49口垂直深度超過8000公尺的超深井。