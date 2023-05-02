侯友宜靠什麼反超賴清德？　媒體人曝3關鍵：可能會變「大金剛」

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者許靖騏攝）

記者皮心瑀／台北報導

《聯合報》公布2024總統大選最新民調，國民黨的新北市長侯友宜不論在三腳督或藍綠一對一對戰組合，都贏過民進黨的賴清德。對此，資深媒體人韋安分析，這回再次反超有3個主要原因，等到侯友宜正式被提名，完全動起來、後發制人，一一破除「懸疑」，可能會再次變成游盈隆教授說過的「大金剛」。

韋安說，侯友宜在2024大選總統支持度，自九合一後，一路領先。到3月時，被定於一尊的賴清德超越，但如今又再次領先，首先是因侯友宜長期以來都有穩定的支持度，在「信任指數」和「感情溫度」等民調中長期領先。有一定穩固的「基本盤」支持。

第二，韋安提到，當侯友宜日前喊出，「守護中華民國，勇往直前、捨我其誰」，等於清晰表達參戰2024的意志。對支持者，尤其是中南部民眾有很大的感染力和動員力。

最後，韋安認為，新加坡之行展現侯友宜「實用主義國際觀」，以及在處理複雜對外關係的戰略定力。成為讓人民信任，「不打高空」，又能維護國家尊嚴、台灣人利益的「和平高手」。

韋安指出，目前為止，雖然對手狂打猛攻，但侯友宜幾乎未受到「內傷」，只是有些「懸疑值」。像是質疑新北治安，只會讓民眾更確認侯友宜的治安功力，等到真的被提名，就可能會變成「大金剛」。