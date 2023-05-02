遇國民黨「脆弱之際」民調卻下滑　吳子嘉：賴清德恐達天花板

▲副總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨2024總統大選確認由副總統賴清德出線，美麗島電子報董事長吳子嘉1日分析近幾次總統大選民調數據，他認為，現在是國民黨最脆弱的時候，不僅參選人提不出來，爛事也一堆，結果賴清德居然還維持在41％左右，表示賴清德可能恐被民進黨內立委提名影響，導致支持度往下掉，已達天花板。

吳子嘉昨日在節目《董事長開講》中表示，民進黨過去做的民調中，從2022年11月至今年3月「希望誰擔任下一屆總統」的民調數據顯示，賴清德對上鴻海創辦人郭台銘的民調趨勢為，38.1%、37%、37%、42.4%、42.8%、40.6%，若對上新北市長侯友宜，賴清德民調趨勢一開始最高到41.5%，然後掉37.1%、37.8%、34.1%，最後一次是38.4%。

吳子嘉補充，從最新一次的三腳督民調發現，目前表態率已達84.9%，但賴清德在國民黨那麼背的情況下，民調卻不能突破，「這不是很奇怪嗎？」吳子嘉認為，國民黨在內亂，賴清德3月下旬的民調反而向下走到38.4%，恐被民進黨內立委提名影響，導致支持度往下掉。

吳子嘉強調，賴清德應該要更往上衝，現在他應該非常好才對，因為現在是國民黨最脆弱的時候，他們不僅參選人提不出來，爛事也一堆，結果賴清德居然還維持在41％左右，表示賴清德可能已達到天花板，這就是五五波。