11歲兒騎單車「追大甲媽失蹤」！爸急壞報警　竟在30公里外找到他

▲11歲男童追大甲媽失蹤，警方沿線搜尋，最終在約30公里外尋獲。（圖／翻攝自民雄分局臉書，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台中大甲媽祖遶境到新港奉天宮，由於疫情趨緩解禁，吸引全國各地香客、遊客前來參拜，人數多達10萬多人。不過，日前卻傳出一名11歲男童傍晚獨自前往新港鄉奉天宮參與廟會活動後就音訊全無，一直到隔日凌晨都未返家，讓父母焦急報警。所幸警方沿線搜尋，最終在約30公里外的雲林縣西螺鎮「福興宮」尋獲男童，將他帶回派出所。

嘉義縣警局民雄分局指出，張姓男童的家長4月26日凌晨3時許神情緊張的來到溪口分駐所報案，報稱其11歲的兒子4月24日18時獨自騎乘腳踏車前往新港奉天宮參與大甲媽祖遶境活動，4月25日凌晨1時許經電話連繫後才返回住家。

不料，男童在4月25日17時許又獨自外出前往新港鄉奉天宮參與廟會活動，這次還忘記帶手機出門，一直到了4月26日凌晨3時都未返家。男童父親擔心兒子安危，於是報警請警方協助尋找。

警方研判男童可能跟隨大甲媽祖遶境隊伍前往雲林縣，立即通知執行大甲媽袓勤務同仁，注意協尋特徵142公分、黑髮穿水藍短上衣、深藍色短褲，騎乘黑藍色菜藍自行車的男童，並請勤務員警加強協尋。

溪口聯合所所長吳振吉、警員劉孟其獲報後，帶著男童父親驅車沿途跟隨大甲媽祖鑾轎返程，行經土庫鄉、虎尾鎮尋找未果，再沿線往西螺鎮至鑾轎下一站欲駐駕地福興宮找尋，終於在26日6時40分許，於雲林縣西螺鎮「福興宮」前尋獲張童及所騎乘之腳踏車，並護送安全返回溪口分駐所，由其家人領回。

張父對於警方的積極用心表示謝意，也感念大甲媽靈感，保佑兒子平安返家。