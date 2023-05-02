快訊／女騎士集集攔河堰遭逆撞慘死　機車「磨地10m」成火球

▲張姓女子騎機車行經集集攔河堰，不幸遭逆向車輛撞擊身亡、機車也燒成廢鐵。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

58歲張姓婦人1日騎機車行經集集攔河堰正上方的攔河路，對向由73歲黃姓婦人駕駛的轎車突然逆向駛來，張婦閃避不及，迎面被撞飛、當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，詳細事故原因和肇事責任由警方持續釐清中。

竹山警分局調查，這起車禍發生時間為昨天早上8時55分左右，張姓婦人當時正騎乘普通重型機車，由集集鎮往竹山鎮向南行駛，途經集集欄河堰壩頂道路第5路燈處前，未料同時從對向駛來、往集集鎮行駛的轎車，突然跨越雙黃線至南下車道，與張女機車發生擦撞，張女彈飛至路面、身受重傷，機車又往反向滑移10多公尺才停下，並起火燃燒，可見撞擊力道之大。

南投縣消防局獲報後，派出集集、水里2分隊前往救援，先為失去意識的張女做初步急救、緊急後送至竹山秀傳醫院，院方指出張女送抵急診時已明顯OHCA（到院前心肺功能停止），頭部遭受重擊、全身多處擦傷，急救後仍宣告不治；機車在火勢撲滅後也變成一堆焦黑廢鐵，後來經過該路段的駕駛都感到怵目驚心。

轎車肇事後也失控側撞路邊護欄，導致車頭保險桿脫落、嚴重毀損，所幸黃婦並無大礙，酒測值為0；她向警方表示，自己也不清楚為何會開上對向車道與他車相撞，案情細節由警方調查釐清中。