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快訊／BMW「心型公路」自撞燒成廢鐵　引發山火狂燒4hrs難撲滅

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮往嶺頂土地公的知名景點「心型公路」發生火燒車意外！1日下午1點左右1輛BMW轎車撞路邊電線桿後起火，1名男姓駕駛受困，由民眾協助脫困，搶救畫面稍早曝光，隨後119救護車將腳部骨折、意識模糊昏迷的駕駛送醫，傷者身分及事故原因還需要調查。

▲▼苗栗通霄心型公路景點附近1日中午一部自小客車撞電桿後火燒車，駕駛骨折、昏迷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗通霄心型公路景點附近1日中午一部BMW轎車撞電桿後火燒車，駕駛骨折、昏迷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

通霄警分局白沙派出所於今(1日)13時許接獲民眾報案，稱往嶺頂土地公廟的心型公路上有車禍發生，經警方趕赴現場發現一部BMW轎車不明原因撞上路旁電線桿，且車輛有火煙冒出恐有爆炸之虞，情況相當危急，員警趕緊與路旁熱心民眾將駕駛拖離車輛，不到3分鐘，該車竟遭火舌吞沒，所幸當事人、熱心民眾及員警均已遠離起火點，目前駕駛已送醫治療，詳細身分及肇事原因尚待釐清。

消防隊獲報抵達事故現場立即出水線灌救，BMW火勢很快被撲滅，不過，BMW已經被燒成廢鐵。而事故車輛起火後隨即引發火燒山，由於意外地點靠海邊、風勢不小，火勢往台一線及山頭方向延燒，消防人員經過4小時滅火，仍未將火勢撲滅，所幸附近均為雜草、雜木，尚不致波及民房，打火弟兄將持續監控、滅火，並申請空勤總隊直升機協助空中灑水滅火。

駕駛被救出來時發現腿部骨折，呈現意識模糊狀態，被送往苑裡李綜合醫院醫治。現場參與救援的民眾表示，研判BMW先撞擊路邊物品，造成左前輪脫落後往前衝20公尺，再撞路邊電線桿後起火燃燒。受傷駕駛經搶救後生命跡象穩定，由於還無法製作筆錄，警方將再調查事發的過程及原因。

▲▼苗栗通霄心型公路BMW撞電桿後引發火燒山，因山區道路不通，消防局申請黑鷹直升機協助空中滅火。（圖／記者蔡文淵翻攝）
▲▼苗栗通霄心型公路BMW撞電桿後引發火燒山，因山區道路不通，消防局申請黑鷹直升機協助空中滅火。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗通霄心型公路BMW撞電桿後引發火燒山，因山區道路不通，消防局申請黑鷹直升機協助空中滅火。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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