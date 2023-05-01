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新冠降級確診怎麼辦？8大QA一次看　今起打疫苗需付掛號費

▲▼北市莫德納次世代雙價疫苗開打,新冠肺炎疫苗,疫苗接種,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,接種率,防疫,本土疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,老年人,老人家,長者,解封,次世代疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲新冠降級確診怎麼辦？8大QA一次看，今起打疫苗需付掛號費。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫情告一段落！今（5/1）起「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19）」將從第5類法定傳染病改為第4類，指揮中心同步解編。民眾生活逐漸恢復常態，但新冠病毒仍在社區之中，降級解編之後會有什麼不同？《ETtoday新聞雲》整理8大QA，讓民眾有所依循，未來民眾到醫療院所打新冠疫苗，可能需另付掛號費。

Q1：新冠肺炎從第五類改為第四類之後的差異？

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指揮中心發言人羅一鈞表示，新冠肺炎從第五類改為第四類，但通報時效跟隔離、解隔條件都沒有調整，病例通報定義仍為有併發症於24小時內由醫師人員通報，屍體處置也未調整。整體來說，對於醫療端和民眾端沒有影響，只是防治位階從大流行改為地方流行，防治工作體系也由地方單位主責。

羅一鈞表示，很多國家都採取防疫降級措施，把新冠肺炎等級調整成和流感相當，國內針對流感併發症也定為第四類法定傳染病，因此先改為第四類。後續則是轉銜過渡期，隨疫情穩定威脅降低，未來也可能針對新冠肺炎併發症，目前規定隔離治療，單人或隔離病室會再調整，放寬感控措施到和流感併發症一樣。

▲中央流行疫情指揮中心終場記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心4/27終場記者會。（圖／記者林敬旻攝）

Q2：新冠陽性怎麼辦？

指揮中心說明，國內已經於3月20日起實施輕症免隔離，檢驗陽性採0+n自主健康管理，建議在家休息至症狀緩解，一般民衆視需要就醫。請戴口罩、勤洗手，並主動告知檢驗陽性結果。

有重症高風險因子(65歲以上或慢性病等)儘速就醫評估開立公費口服抗病毒藥物，有喘或呼吸困難、持續胸痛或胸悶、意識不淸等重症警示徵象則應立即就醫。

Q3：治療費用怎麼算？

指揮中心表示，輕症但具高風險因子之患者爲口服抗病毒藥物公費對象；公費清冠一號適用對象沒有調整。至於確定病例(併發症)之住院隔離費用持續公費給付。

Q4：染疫康復者門住診整合計畫，有繼續維持嗎？

指揮中心表示，會收案續至指揮中心解編後6個月，計畫仍持續提供整合式照護。

▲▼指揮中心5/1起調整住宿式照顧機構公費快篩措施。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心5/1起調整住宿式照顧機構公費快篩措施。（圖／指揮中心提供）

Q5：疫苗哪裡打？

根據指揮中心規劃，公費新冠疫苗持續於各合約醫療院所或接種站提供。另今天起醫療院所施打疫苗可收掛號費。

指揮中心社區防疫組組長莊人祥表示，指揮中心也將依據各國最新接種計畫與相關研究證據，提至ACIP專家會議討論未來接種計畫，例如次世代疫苗作為基礎劑、次世代疫苗選用新疫苗株、年度疫苗接種規劃等。

Q6：接種疫苗還有「疫苗接種假」嗎？

莊人祥說明，防疫朝向常態化，「疫苗接種假」隨指揮中心解編退場，回歸一般性請假規定，與流感疫苗接種相同。公務人員之「疫苗接種假」亦同步自今天起停止適用。

此外，2021年間，無症狀或輕症確診者出院後仍應居家隔離，該期間得請「防疫隔離假」之規定，因現已無相關隔離措施，一併停止適用。

▲▼指揮中心5/1解編，新冠降級，「疫苗接種假」退場。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心5/1解編，新冠降級，「疫苗接種假」退場。（圖／指揮中心提供）

Q7：快篩哪裡買？

根據指揮中心規劃，家用抗原快篩試劑實名制政策將實施至今(2023)年4月30日止，今起退場。但也強調，市面快篩供應充足，各藥局、藥妝店、超市、超商都可買到快篩。

Q8：口罩規定有改嗎？

沒有改。4月17日起只剩醫療照護機構和救護車規定戴口罩，暫定維持至5月30日，再進行檢視。指揮中心指揮官王必勝表示，相關規範目前暫時規定到5月30日，但因為仍有一些季節性呼吸道疾病以及機構脆弱族群仍多，醫院內戴口罩的規定傾向延長。

▲▼新冠肺炎大事紀。（圖／記者嚴云岑製）

▲新冠肺炎大事紀。（圖／記者嚴云岑製）

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