好康來了！彰化9鄉鎮手機報稅　「台版兼六園」2人同行1人免費

▲完成手機報稅即可領到成美文化園免費參觀門票1張。（資料圖／成美文化園提供）

記者唐詠絮／彰化報導

財政部中區國稅局員林稽徵所為疏解報稅現場人潮，只要申報戶籍在南彰化等9鄉鎮，5月31日前使用手機完成綜合所得稅結算申報者，即可兌領到有「台版兼六園」稱號的成美文化園兩人同行一人免費的門票優惠券1張，一個申報戶限領一次，數量有限，贈完為止。

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▲完成手機報稅即可領到成美文化園免費參觀門票1張。（圖／員林稽徵所提供）

員林稽徵所表示，今年特與成美文化園合作，納稅人只要申報戶籍在員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉及埔鹽鄉等9個鄉鎮市共約10萬戶，在今年5月申報期間，使用手機完成111年度綜合所得稅結算申報者，即可領到成美文化園入場免費門票1張。

▲完成手機報稅即可領到成美文化園免費參觀門票1張。（資料圖／成美文化園提供）

員林稽徵所建議，習慣使用二維條碼及人工申報的民眾，可以改變申報方式，只要在5月31日前利用手機版報稅系統https://efile.tax.nat.gov.tw/irxw/indexMobile.jsp進行網路申報，無須下載APP即可完成綜合所得稅結算申報，不受時間及空間限制，輕鬆又快速，更可提早於7月31日拿到退稅款，如有任何疑問，請撥免費服務電話0800-000321洽詢。