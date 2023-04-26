　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

菲美軍演擊沉面向「南海假想敵艦」　小馬可仕親赴檢閱

▲▼美菲「肩並肩」（Balikatan）軍演，菲律賓總統小馬可仕親赴檢閱。（圖／路透）

▲美菲「肩並肩」（Balikatan）軍演，菲律賓總統小馬可仕親赴檢閱。（圖／路透，下同） 

文／中央社

菲美「肩並肩」聯合軍演今天進入高潮，出動海馬士火箭系統、F-35B戰鬥機等武器，首度擊沉一艘面向南海的假想敵艦。菲律賓總統小馬可仕更現身檢閱菲美聯合訓練成果。

台海緊張與美中印太競逐之際，菲律賓和美國為期近3週的「肩並肩」（Balikatan）年度聯合軍演今天在面向南海的三描禮士省（Zambales）一處海軍基地展開沿海實彈演習。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）到場後先坐進高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）的乘客座聽取解說，再登上檢閱台，在菲律賓代理國防部長加維斯（Carlito Galvez Jr.）、美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）等人陪同下觀看軍演實況。

美國軍方指出，今天演習約有1400名菲美陸戰隊員、海軍、陸軍、海巡隊員及空軍飛行員參與，演習涉及運用各種地面和空中武器系統探測、識別、瞄準和攻擊目標艦艇。

美國陸戰隊太平洋司令朱尼（William Jurney）表示，這次訓練增加演習的真實性和複雜性，這是菲美軍方共同的關鍵優先事項，「我們正一起加強我們在所有領域的全方位軍事行動能力」。

今年「肩並肩」軍演創下歷來最大規模，共1萬7600多名菲律賓、美國和澳洲軍人參與，參與人數幾乎是去年的2倍。

▲▼美菲「肩並肩」（Balikatan）軍演，菲律賓總統小馬可仕親赴檢閱。（圖／路透）

美方表示，今天演習中，美菲軍隊出動海馬士多管火箭系統、復仇者（Avenger）防空飛彈系統、AH-64阿帕契攻擊直升機、F-16戰鬥機及AC-130空中砲艇等武器系統，於下午2時47分左右由一架從美軍梅金島號兩棲攻擊艦（USS Makin Island）起飛的F-35B戰鬥機投下導引飛彈，擊沉退役的菲律賓海軍艦艇。

媒體詢問小馬可仕是否為首位親自檢閱菲美軍演的菲律賓總統，菲方「肩並肩」軍演發言人洛希科（Michael Logico）表示，他自2017年開始參與「肩並肩」軍演，據他所知，小馬可仕是首位出席「肩並肩」大型演習的總統。

洛希科說，小馬可仕檢閱時提出很多問題，包括菲美軍方如何合作、武器系統的戰力和用途，以及菲美軍演實際運作過程等問題。

至於菲美軍演是否針對南海局勢或中國，以及今天菲美兩軍是否朝黃岩島方向射擊飛彈，洛希科表示，兩軍今天並未朝黃岩島方向射擊，發射的所有砲彈幾乎都在12海里的菲律賓領海內，而每場菲美軍演的目的都是訓練，「我們擁有的優勢就是我們有一個條約（菲美共同防禦條約），我們有義務一起訓練，保衛國家」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
一激戰完「妹子急討第2次」他卻不行了　最美博士曝2招！
企鵝妹直播一半「區長亂入」！　粉絲狂罵：滾開別自肥
快訊／前SBL球星車禍亡！　現場情況曝
快訊／賴清德道歉了！　承認失言
快訊／前SBL球星車禍身亡！　享年39歲
學歷差卻能「住豪宅、開名車」　補教師愣：以為他們一輩子撿角
企鵝妹背「14公斤裝備」走70公里！　鄉民驚呼：比國軍還猛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

菲美軍演擊沉面向「南海假想敵艦」　小馬可仕親赴檢閱

俄羅斯驅逐「挪威10名外交官」　回應挪威驅逐15名俄羅斯人舉動

習近平與澤倫斯基通話曝光：將派「歐亞事務特別代表」赴烏克蘭

日本迎海外旅客增加　入境免「疫苗接種證明」擬提前到4／29

快訊／習近平與「烏克蘭總統」澤倫斯基通話　俄烏戰爭後首次

龍捲風過境「雲霧飄出鬼影」　一前一後緩緩升空！33秒清晰片瘋傳

泰警前妻淪殺人犯！涉毒殺劫財「2年內9人猝死」　家中搜出氰化物

飲水機漏電！　7歲女童想喝水「一碰當場倒地」觸電身亡

日本「蘇丹撤僑」最後1人是無國界醫生！　決定留下投入救援

美軍營變後宮！女上校「強吻抓鳥」性侵男下屬　公開性暗示騷擾

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

奴才公主抱喵星人狂吸！　虎斑瞪大眼：我不純潔了

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

24歲白車男心肌梗塞亡　身分為明仁會貼身保鑣

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

女生挑戰夜市吊單槓　輕鬆撐50秒秀超強臂力

國中弟跳舞露「謎樣表情」　厭世眼神吸引百萬人觀看

女對賣場錄音玩具喘氣　嗯聲融入歌曲大聲播放

菲美軍演擊沉面向「南海假想敵艦」　小馬可仕親赴檢閱

俄羅斯驅逐「挪威10名外交官」　回應挪威驅逐15名俄羅斯人舉動

習近平與澤倫斯基通話曝光：將派「歐亞事務特別代表」赴烏克蘭

日本迎海外旅客增加　入境免「疫苗接種證明」擬提前到4／29

快訊／習近平與「烏克蘭總統」澤倫斯基通話　俄烏戰爭後首次

龍捲風過境「雲霧飄出鬼影」　一前一後緩緩升空！33秒清晰片瘋傳

泰警前妻淪殺人犯！涉毒殺劫財「2年內9人猝死」　家中搜出氰化物

飲水機漏電！　7歲女童想喝水「一碰當場倒地」觸電身亡

日本「蘇丹撤僑」最後1人是無國界醫生！　決定留下投入救援

美軍營變後宮！女上校「強吻抓鳥」性侵男下屬　公開性暗示騷擾

海神季後賽「興風作浪」　馬克SAVAGE.M首戰開場獻唱

王男桂車禍驟逝！昔隊友黑畫面哀悼　陳國維：想起和你的回憶

保時捷「新911 GT2 RS賽道車」本周首秀！升級Evo-kit操控更犀利

LE SSERAFIM遭疑抄襲Rosalía！「圖＋影片＋音源對比」瘋傳　韓網怒了

遭爆「挺孕肚登山骨折」連累山友！　7寶媽網紅再帶8月肚開爬

喬治盼衛少續約、堅信快艇的時代將到來　美媒卻點出殘酷現實

U17中華女足首戰3比0蒙古　後天決戰最強澳洲拚晉級

質詢問訪美必考題「侯友宜答不出來」　他大嗆：Your not qualified！

張志豪開轟帶動打擊：誰叫我們這麼團結呢　守一壘也進步了

菲美軍演擊沉面向「南海假想敵艦」　小馬可仕親赴檢閱

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

國際熱門新聞

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

C羅被爆7年情變　不滿女友1件事

飛一半窗戶脫落　機長秒被吸出窗外

兒拿婚紗照哭罵爸外遇　聽到真相更崩潰

狗狗狂聞路人　替洗腎主人找到捐贈者

加拿大22歲演員想變BTS智旻　整形整到死

乘客占空服員座位不走　機長直接折返開回原地

孩子不像他　驗DNA沒綠12年婚姻卻毀了

他站行進中車頂耍帥　「脖子著地」當場死亡

習澤通話內容曝：將派歐亞事務特別代表赴烏

即／習近平與烏克蘭總統澤倫斯基通話

螺旋槳爆頭！　他搭直升機1致命錯誤害死自己

蘇丹實驗室被攻佔　WHO：恐爆生化危機

更多熱門

相關新聞

泰警前妻涉毒殺劫財　2年內9人猝死

泰警前妻涉毒殺劫財　2年內9人猝死

泰國警察局副局長的前妻Am涉嫌在2年內殺害9人，其中還包含2名警察。警方在她的住處搜出多瓶致命氰化物的空罐，而死者的身邊的錢財也都不翼而飛，因此將其逮捕，但她至今仍未承認犯案。

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

大馬高官爆性賄賂！　女砲友獻身換工程承包

大馬高官爆性賄賂！　女砲友獻身換工程承包

兒拿婚紗照哭罵爸外遇　聽到真相更崩潰

兒拿婚紗照哭罵爸外遇　聽到真相更崩潰

小馬可仕5月訪美　可能與拜登談台灣問題

小馬可仕5月訪美　可能與拜登談台灣問題

關鍵字：

南海東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／陳致中確定入獄　涉洗錢判刑1年定讞

台啦啦隊赴美奪金　領獎卻播陸國歌

老公進浴室「洗2小時不出來」！人妻闖進去尷尬了

Gmail「1封信」千萬別點開　網銀帳密全外流

《風水世家》男星79歲去世！妻從美國趕回台灣

女老師請假25年！退休前身分被取消怒告學校

林采緹離婚3年有「新戀情」！

冷空氣來了！午後雨加大　連假變天降9℃

《超偶》冠軍遭爆秘婚露面了　鬆口認有兒子

男持1公斤大麻被判死　家屬證實今伏法

邱琦雯理智線斷「忍妳很久了」開罵王樂妍

「牛魔王」撞樹真相曝！車主送保養竟被偷開釀1死1傷

王子打高爾夫新歡曝光！　《全明星》的她鑽進副駕

澎湖6遊客圍毆在地人！民宿拒收趕走

婦租房賣淫！65歲女房東爆：接客的是我

更多

最夯影音

更多
2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？

2童綠燈過馬路險被撞　父傻眼急罵：不用讓？
趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

趙小僑女兒「雙手捏爆豆腐」　吃得滿地...嘆：媽媽應該都很崩潰

奴才公主抱喵星人狂吸！　虎斑瞪大眼：我不純潔了

奴才公主抱喵星人狂吸！　虎斑瞪大眼：我不純潔了

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

聯華大火7死！家屬招魂　哥悲喊「下班了」擲允筊

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

平時有演練！聯華員工逃惡火　同事躲冷凍庫喪命「可能緊張」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面