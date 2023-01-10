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吳夢夢無罩激凸搭地鐵！「尖挺2點」挨轟影響市容　她霸氣回應了

記者閔文昱／綜合報導 

AV女演員吳夢夢有台灣「第一女優」頭銜，近來也開設個人YouTube頻道，除揭露業界各種內幕，有時也會分享生活點滴。他近日搭上日本無胸罩散步熱潮，上傳一支在香港地鐵沒穿胸罩而乳頭現形的影片，瞬間吸引不少網友討論。

吳夢夢10日在個人YouTube頻道分享一支5分多鐘的影片，只見她全程不發一語，漫步在地鐵站中，看似相當平凡，不過仔細一看就能發現，她米白色長袖衣服底下並沒有穿戴胸罩，乳頭硬起來的形狀完整呈現在上衣，讓人看得血脈噴張。

▲吳夢夢PO出一段未穿胸罩搭相港地鐵的畫面。（圖／翻攝自YouTube／吳夢夢monmon_tw）

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▲吳夢夢PO出一段未穿胸罩搭相港地鐵的畫面。（圖／翻攝自YouTube／吳夢夢monmon_tw，下同）

影片一出，不少粉絲紛紛嗨喊，「性感！」、「瘦了耶」、「讚，跟風這個流量密碼是對的」、「夢夢好像减肥了？我也喜歡你之前豐滿大胸的體型，不過怎樣都喜歡妳的」，不過也有網友批評，「注意一下自己的形象出門要戴胸罩」、「不要影響香港市容，不戴胸圍露點周街走吸引途人眼光，簡直不知所謂」。

▲吳夢夢PO出一段未穿胸罩搭相港地鐵的畫面。（圖／翻攝自YouTube／吳夢夢monmon_tw）

針對網友質疑，吳夢夢也現身解釋，「其實不是為了拍片而不穿，而是我日常就沒有在穿。胸罩很勒、難呼吸、不適，我猜一般男性很難理解，我的內衣作用都是當作戲服，為了拍照片、影片而買的。」

 

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