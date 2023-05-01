屁孩爬上「百年教堂石碑」瞬間碎裂！網見內裡嗆黑心：豆腐渣工程

▲廣州一著名景點文保碑受損。（圖／翻攝自南方日報）

記者鄭思楠／綜合報導

「五一」假期成為大陸疫情後第一個長假，各地旅遊景點人滿為患，引發不少亂象。4月30日下午，有網友在社交媒體發文稱，一屁孩爬上廣州聖心大教堂的文物保護標誌碑，結果下秒碑面脫落破碎。當日19時許，聖心大教堂正常開放，但門前的文保標誌碑被圍蔽，碑面已不復存在。

據《南方plus》報導，網友「沽嘰」表示，4月30日14時40分許，自己在現場看到，一個小孩爬到聖心大教堂的文保標誌碑上拍照，拍完之後，小孩從碑上向前跳，碑面隨之脫落破碎。破碎的水泥塊砸到了小孩的媽媽，小孩腿部也擦破流血。

聖心大教堂工作人員30日19時許表示，家長和景點無糾紛，目前先用圍欄將文保碑圍起來，之後文物局會過來修繕。

▲目前文保碑已被用圍欄圍起來。（圖／翻攝自南方日報）

廣州聖心大教堂建立於1863年，坐落於廣州市一德東路，是全球四座全石結構哥特式教堂建築之一，1996年11月被公布為大陸重點文物保護單位，聖心大教堂文物保護標誌碑立於2015年。

不過，網友看後全部歪樓提出質疑，「一塊碑，連塊整石都捨不得用」、「碑體裡面也夠假，連砌塊磚都捨不得用，而且用建渣都沒填滿」、「這就是層層吃回扣，上面本來是要一整塊石碑雕刻的，到了下面就變成的水泥板加瓷磚了」、「真豆腐渣工程……」。

▼原先的樣子。（圖／翻攝自南方日報）