陸百萬女網紅「臉被偷」　AI「一鍵脫衣」色色片女演員和自己長一樣

▲大陸微博百萬女網紅「Caro賴賴_」。（圖／翻攝「Caro賴賴_」微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸微博百萬女網紅「Caro賴賴_」近日發文透露「臉被盜了」，她表示，有人用AI換臉軟體，製作她的不雅視頻（影片，下同），經過深入了解，發現「AI盜臉」影片好像已經形成一條產業鏈，「產業鏈的一端是不法分子通過AI換臉技術賺錢。這些不法分子，將明星、博主（網紅）甚至普通人的臉製作成色情照片或視頻，明碼標價獲取利益。」

▲「Caro賴賴_」怒揭不肖份子偷臉營利的操作模式。（圖／翻攝「Caro賴賴_」微博）

《魯網》報導，4月26日，在社交平台有著百萬粉絲的網紅博主「Caro賴賴_」發文稱，有人盜了她的「臉」。據其介紹，大約在半年前，其視頻評論區有多人說看過她的「視頻」。本著清者自清的原則，她沒進行任何回應。但前幾天，其朋友給她發來一些了截圖和視頻。但當她看到視頻裡的女演員的臉和自己一模一樣，這時她自己意識到「臉」可能被盜用了。

「Caro賴賴_」點開朋友發來的影片和照片時，發現影片裡的女生正做著一些難以描述的動作，「看著視頻裡那張跟我長得一模一樣的臉，憤怒得說不出話來。究竟是誰在盜用我的臉？」

▲「Caro賴賴_」認為自己要站出來，避免更多的女孩被網路情色霸凌。（圖／翻攝「Caro賴賴_」微博）

「Caro賴賴_」分析，不肖份子會先在境外社群上冒充註冊假帳號，透過搬運她的帳號日常內容，累積一定粉絲，然後便會以會員訂閱的方式販售影片，讓她驚訝的是，在另一個社交網站，製作AI盜臉的人很多。

「Caro賴賴_」覺得不能再沈默，她痛批，「他們僅用幾分鐘的時間，就可以把女性的臉和身體拆解拼接當作商品兜售。不管是為了滿足自己的性幻想還是為了掙錢，本質上就是對女性的侮辱、是一次網路霸凌、是一場集體的性暴力！」