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大陸 大陸焦點 特派現場

她聽力下降就醫求助！一查耳裡塞滿「白色絲狀物」　竟是蜘蛛定居

▲▼女子因為耳朵不適就醫，沒想到竟是有蜘蛛在耳道裡定居。（圖／翻攝微博）

▲女子因為耳朵不適就醫，沒想到竟是有蜘蛛在耳道裡定居。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

四川省涼山彝族自治州一名女子因為耳鳴、聽力下降跑去醫院就診，沒想到醫師檢查後，發現女子耳朵裡長滿蜘蛛絲，竟是有蜘蛛在耳裡「定居」，恐怖的畫面讓人看了瞬間起雞皮疙瘩，所幸經過治療，成功將蜘蛛取出，女子的耳道也沒有大礙。

綜合陸媒報導，這名年約40歲的女子住在涼山彝族自治州的會東縣，日前因為聽力下降、耳鳴等症狀，跑到縣立的人民醫院耳鼻喉科掛號，希望能恢復正常。

▲▼女子因為耳朵不適就醫，沒想到竟是有蜘蛛在耳道裡定居。（圖／翻攝微博）

▲▼醫師用夾子把白色絲狀物夾開，裡面瞬間衝出一隻蜘蛛。（圖／翻攝微博）

▲▼女子因為耳朵不適就醫，沒想到竟是有蜘蛛在耳道裡定居。（圖／翻攝微博）

耳鼻喉科醫師韓興龍透過耳內鏡檢查，發現女子的耳道長滿了白色的絲狀物，原先以為是黴菌性外耳道炎，沒想到仔細一查才發現不對勁，清除絲狀物時耳道裡突然鑽出一隻「多眼生物」，原來竟有蜘蛛跑到女子的耳朵裡定居。

蜘蛛發現異狀後，在女子的耳道內逃竄，韓興龍花了好一番功夫，才順利夾住、取出，所幸蜘蛛沒有毒性，因此女子除了耳道有些損傷以外，其餘並無大礙。

對此，韓興龍也提醒，平時在家時務必注意衛生，要每天清潔、打掃，並及時丟棄腐敗變質的食物，才能避免發生這種情況，若有身體不適也要盡早就醫，不要自行處理，避免釀成更嚴重的後果。

 

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