嘉義布袋好美里淨灘上百公斤廢棄物　海廢再利用

▲嘉縣布袋鎮好美里淨灘，清出上百公斤廢棄物 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環境保護局今年第一季於布袋鎮好美里海岸廢棄物監測結果，發現寶特瓶占比高達24%，顯見生活產生不可分解的廢棄物污染，正逐步吞噬海岸環境，為此環保局29日號召縣內海岸認養單位舉行「守護白海豚、好美護海洋」沙洲淨灘行動，眾人協力清出上百公斤廢棄物，守護海洋環境不遺餘力，縣長翁章梁呼籲唯有落實資源循環、源頭減量行動，才不會成為海岸環境的加害者。

環保局號召單位包括嘉義縣生態保育協會、行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處、達和鹿草環保股份有限公司，也有部分自發性參與團體，約150人響應淨灘；環保局在現場執行海岸廢棄物監測（ICC），民眾參與後發現，對於海洋垃圾充斥日常使用的寶特瓶、免洗餐具、塑膠袋、吸管等不該出現的物品，正對海洋環境及生物生存造成極大威脅。

環保局長張輝川表示，布袋鎮好美里位於好美寮自然保護區，此處擁有多樣性地貌，並蘊孕豐富生態，透過淨灘行動中的垃圾蒐集、分類及紀錄工作，掌握本縣海洋廢棄物所造成的污染，重新檢視資源循環、源頭減量政策的推動策略及工作，並持續鼓勵民間單位、企業及學校單位響應海岸認養，以實際行動愛護家園。

淨灘行動共清理好美里沙洲約1.36平方公里，其中海廢種類包括生活垃圾42公斤、寶特瓶19公斤、塑膠類60.5公斤、玻璃瓶37.5公斤、漁業用塑膠繩及魚網71公斤；其中廢蚵繩及廢魚網環保局找到資源循環契機，將交由台灣化學纖維公司生產線回收再利用，重塑海洋廢棄物再生價值，讓淨灘行動更具意義。

翁章梁期望透過更多人的參與，從生活中力行源頭減量、愛物惜物，減少一次性物品使用，不隨意棄置垃圾，協力合作以行動關注海洋環境議題，提升參與環境保護的意願，共建美好嘉園！