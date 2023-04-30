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社會 社會焦點 保障人權

士林夜市牛肉湯攤被砸！老闆撂這句話引衝突　3男砸店打人被逮

記者張君豪／台北報導

士林夜市內30日凌晨0時許發生黑衣人砸毀攤商營業處所案件！警方凌晨接獲報案，士林夜市內阮姓被害人經營的溫體牛肉湯攤位遭砸毀，警方事後根據監視器影像發現，疑似同夜市麻將攤位張姓老闆（45歲）率友人葉男（22歲）、李男（26歲）砸攤，並毆打牛肉湯攤位業者，儼然視法律為無物，警方依觸犯刑法聚眾鬥毆、毀損、傷害等罪嫌將涉案眾人帶回偵辦。

▲天道盟一統會長親兒位於士林夜市的牛肉湯攤位遭黑衣人砸毀 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲天道盟一統會長小弟位於士林夜市的牛肉湯攤位遭黑衣人砸毀 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方表示：30日凌晨0時接獲報案，士林夜市內有砸店打架情事，警方獲報後立刻啟動快打部隊到場，唯警力到場時砸攤黑衣人已逃之夭夭，牛肉湯業者阮男（45歲）經營攤位遭砸毀。

▲天道盟一統會長親兒位於士林夜市的牛肉湯攤位遭黑衣人砸毀 。（圖／記者張君豪翻攝）

根據士林警方調查，被砸的溫體牛肉店阮姓老闆，日前與同市場內麻將攤位張姓老闆曾有口角糾紛，昨夜再度發生口角，知情者透露，牛肉湯店阮老闆是知名天道盟士林夜市「一統會」會長林瑞坤（綽號水昆）的小弟，阮男靠著大哥威名，在夜市作風頗高調，日前騎車行經張男經營的麻將攤，嗆張男客人坐旁邊一點「別擋路」，張男認為阮男存心趕他客人，雙方曾因此發生爭執。

張男疑心生不滿，率眾砸攤並毆打被害人，警方在事發2小時迅速調閱監視器釐清案情，將滋事主嫌張男帶返偵辦，並循線約談葉、李等人到案說明，詢後依違反刑法聚眾鬥毆、毀損、傷害等罪嫌送辦。警方呼籲：遇事應循以溝通協調，切勿以暴力解決，警方遇轄內暴力案件絕對會徹底查辦，不法分子勿心存僥倖，以免吃上官司。

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