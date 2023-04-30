超商獨家！日本超人氣「2款水果雪糕」來了　限時2件8折爽吃

▲7-11獨家販售日本FUTABA 2款水果風味雪糕。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／綜合報導

天氣熱就是要吃冰！就有超商獨家販售「日本超人氣2款水果風味雪糕」，分別吃得到香甜蘋果、濃郁哈密瓜口味，每口都充滿幸福感，且指定冰品即日起至5/16止可享任2件8折、5件75折，絕對要把握便宜嚐鮮。

7-11獨家販售2款日本FUTABA冰品，首推以日本高級蘋果「王林蘋果」製成的「王林蘋果雪糕」，口感外層冰脆、內層柔軟，甜度適中、冰爽甘甜；另一款則是「北海道夕張哈密瓜雪糕」，每一口都能吃到香濃哈密瓜果香，以上新品即日起至5/16止可享任2件8折、5件75折。

▲7-11慶6711店開幕，推出紀念台灣啤酒紀念閃亮金罐。（圖／7-11提供）



另外，7-11迎來第6711店「千塘門市」，為與民眾分享這份喜悅，特別與台灣金牌啤酒獨家開發設計限定包裝，瓶身以閃亮金色罐裝搭配上招牌經典三色環，璀璨煙火躍上瓶身，且紙盒內側還有隱藏刮刮卡，即刮即中，有機會獲得IPHONE14Pro 256G、飯店雙人住宿券、以及超萌金牌台啤造型小冰箱等驚喜禮。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。



▲萊爾富門市自4月29日起推出「咖啡+10元多1杯」、「咖啡買20送20」等優惠。（圖／萊爾富提供）

萊爾富自即日起至5/2止推出「Hi Café大杯特濃美式／大杯特濃拿鐵同品項買20杯送20杯」，不限冰熱，最多直接現省1300元，除可在門市購買外，亦可透過Hi-Life VIP APP整買零取下訂，不僅可跨店寄杯，還可轉贈給親友。

另外，同期間門市還有Hi Café大杯美式、大杯拿鐵「加10元多1件」，換算下來，大杯美式平均單杯不到28元、大杯拿鐵單杯也只要33元。