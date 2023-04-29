　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

闆娘就在外面！火鍋店老闆廚房猥褻女工讀　二審20萬換免囚

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲桃園小火鍋店老闆不顧老婆在外場忙碌，在小廚房強制猥褻未成年女工讀生。（示意圖／取自圖庫CFP）

記者郭玗潔／台北報導

桃園一名殷姓老闆和妻子一同經營火鍋店，竟趁妻子在外場忙碌時，把店內雇用的未成年女工讀生叫到小廚房，強行揉她胸部和下體，猥褻得逞。事後殷男被告上法院，一審被處1年2月徒刑，殷男連忙認罪並拿出20萬和少女和解，二審法官維持原判，但讓他緩刑3年。

判決指出，殷男和妻子一同經營小火鍋店，雇用未滿16歲的少女茵茵（化名）當工讀，負責接待客人點餐、送餐、收拾桌面等職務。前年1月8日下午5點多，茵茵下班後又回店內買晚餐，殷男假藉要交代工作事項，把茵茵叫進小廚房，叮嚀她因未滿16歲，如果有人問起，就說她是老闆朋友的小孩等語。

接著殷男見茵茵走出去等晚餐，又2度招手要她進來小廚房，然後竟不顧妻子就在外場忙碌，在小廚房隔著外套撫摸茵茵胸部，還要求她將褲子拉開，茵茵大受驚嚇，一邊拒絕一邊扭動身體閃避，殷男仍強行將手伸進她褲子，隔著內褲撫摸下體，強制猥褻得逞。茵茵回家後大哭向媽媽和姊姊傾訴遭到侵犯，隨即報警處理。

一審法官認為殷男犯行屬實，依妨害性自主處他1年2月徒刑，殷男趕緊坦承犯行，拿出20萬元和茵茵達成和解，茵茵也認為殷男很誠懇，願意給殷男緩刑的機會，二審法官維持原判，但讓他緩刑3年，全案還可上訴。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
空姐派出所PO「爆乳收錢照」！　這下慘了
南韓更大咖女神來台！　PTT驚：超正
快訊／高虹安遭偵訊暴怒！　「真的是太扯了」
小白車鏟翻937萬賓士！　空翻1圈半影片曝光
快訊／31歲韓女慘死高雄！　被打到「左頭腦髓凹陷」
快訊／毒莓果只開放退貨被罵翻！　好市多回應了
好市多進口「毒果莓」！嚴重感染恐要換肝　食藥署：最高罰2億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

班導尋逃家少女…揭開獸父性侵8年悲劇　噁心對話曝：我當你男友

他走路搖晃被盤查「整包吞掉」　被壓制瞎扯：熱炒店垃圾桶撿的！

快訊／北市工地驚傳墜樓！工人重摔地面　無生命跡象緊急送醫

遭北檢傳喚偵訊　談資策會提告...高虹安斥：真的是太扯了！

乳巨聚人心！空姐警眷PO「收錢照」　派出所內賣保健品她慘了

「鯨魚」出國秒聘2律師　應訊口風緊...強辯：通通不認識！

韓國情侶遊高雄女友陳屍飯店...傷勢曝光　被打到「左頭腦髓凹陷」

快訊／台鐵莒光號駕駛室窗戶鬆脫！司機員慘遭砸傷

闆娘就在外面！火鍋店老闆廚房猥褻女工讀　二審20萬換免囚

企鵝妹都讚嘆！天才8歲女童熟稔程式語言　全英文快篩教學超流利

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

萌弟展現精湛停車技術　熟練換擋＋專注調角度

班導尋逃家少女…揭開獸父性侵8年悲劇　噁心對話曝：我當你男友

他走路搖晃被盤查「整包吞掉」　被壓制瞎扯：熱炒店垃圾桶撿的！

快訊／北市工地驚傳墜樓！工人重摔地面　無生命跡象緊急送醫

遭北檢傳喚偵訊　談資策會提告...高虹安斥：真的是太扯了！

乳巨聚人心！空姐警眷PO「收錢照」　派出所內賣保健品她慘了

「鯨魚」出國秒聘2律師　應訊口風緊...強辯：通通不認識！

韓國情侶遊高雄女友陳屍飯店...傷勢曝光　被打到「左頭腦髓凹陷」

快訊／台鐵莒光號駕駛室窗戶鬆脫！司機員慘遭砸傷

闆娘就在外面！火鍋店老闆廚房猥褻女工讀　二審20萬換免囚

企鵝妹都讚嘆！天才8歲女童熟稔程式語言　全英文快篩教學超流利

楊丞琳6月開唱「2.2萬張門票全賣完」！　主辦單位鬆口加場可能性

台積電亞利桑那州新廠火警　公司證實：垃圾管道起火

生火洗地機「拖地懶人求滅火」！過來人秒哭2點：一周就後悔

馬英九嗆蔡英文應為「兩岸互不隸屬」說道歉　綠委：舔共到頭殼壞去

國軍偵獲共機17架次、共艦8艘次　殲-16、BZK-005無人機等逾越中線

保障行人用路安全　嘉義警方啟動「車不讓人」違規執法

莒光號釀禍！台鐵司機員遭車窗砸傷耳朵　台鐵回應了「開窗掉落」

班導尋逃家少女…揭開獸父性侵8年悲劇　噁心對話曝：我當你男友

他走路搖晃被盤查「整包吞掉」　被壓制瞎扯：熱炒店垃圾桶撿的！

柴柴露燦爛笑容找陌生人玩耍！　親暱撒嬌「還踩在人家腳上」

特寫美容師清頑固粉刺超療癒！　竄出「飽滿蘿蔔根」網讚：痛快

社會熱門新聞

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

圍毆澎湖孝子！當事人：怕他肇逃

韓女遊高雄猝死！男友涉殺人10萬交保

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

店員揪人妻過夜甜喊不戴　夫結局悲傷

比YA女友人要「鄉民理性」：構成誹謗

基隆女童流利英文對答企鵝妹　超狂背景曝光

暴打「澎湖孝子」還比YA！　女子臉書被肉搜灌爆

天坑特斯拉報廢！車主吞藥才能睡

新北當鋪51槍藏鏡人「鯨魚」起底　黃國昌揭黑歷史

「虐死男童埋屍」傳靈異！　骨骸埋樹5年重見天日

宜蘭透天法式莊園別墅拍賣　底價1900萬

圍毆澎湖人被起底！「朕武公司」大門深鎖

銀行借現金拍照騙詐團！車手上當被逮

更多熱門

相關新聞

幫老人打手槍還直播　25萬抖內沒收

幫老人打手槍還直播　25萬抖內沒收

台南市某私立老人長照機構，去（2022）年8月間爆出有護理師在上班期間，以暱稱「護濕辣嬌」開色情直播賺外快，不僅裸露胸部、拿按摩棒自慰，為收取更多抖內贊助，還直播替機構內的男住民「打手槍」畫面，1個半月就賺進25萬，台南地院審後依網際網路供人觀覽猥褻影像罪，判護理師拘役50日，可易科罰金，而她開直播被抖內的25萬，也全部被宣告沒收。

獨／當眾「摸下體」唱愛國歌　全中運裁判「跳猥褻舞」打臉教育部性平政策

獨／當眾「摸下體」唱愛國歌　全中運裁判「跳猥褻舞」打臉教育部性平政策

搭火車睡著　她醒來旁邊多一個裸男

搭火車睡著　她醒來旁邊多一個裸男

4萬包養女網紅！摸下體後喊沒錢

4萬包養女網紅！摸下體後喊沒錢

色姨丈指侵國中外甥女！9年後挨告賠120萬

色姨丈指侵國中外甥女！9年後挨告賠120萬

關鍵字：

猥褻未成年

讀者迴響

熱門新聞

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

辣人妻到警局探視！色警2度性侵喊：我愛妳

越式洗髮「全餐1500元」　內行人揭1條龍服務

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

圍毆澎湖孝子！當事人：怕他肇逃

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

Nikita干擾罰球出新招！

保時捷GT4違停！阿伯放大絕反擊　車主秒吃鱉

田冒出濕濕豬　身分竟是三級神獸

更多

最夯影音

更多
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛
Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面