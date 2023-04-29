闆娘就在外面！火鍋店老闆廚房猥褻女工讀　二審20萬換免囚

▲桃園小火鍋店老闆不顧老婆在外場忙碌，在小廚房強制猥褻未成年女工讀生。（示意圖／取自圖庫CFP）

記者郭玗潔／台北報導

桃園一名殷姓老闆和妻子一同經營火鍋店，竟趁妻子在外場忙碌時，把店內雇用的未成年女工讀生叫到小廚房，強行揉她胸部和下體，猥褻得逞。事後殷男被告上法院，一審被處1年2月徒刑，殷男連忙認罪並拿出20萬和少女和解，二審法官維持原判，但讓他緩刑3年。

判決指出，殷男和妻子一同經營小火鍋店，雇用未滿16歲的少女茵茵（化名）當工讀，負責接待客人點餐、送餐、收拾桌面等職務。前年1月8日下午5點多，茵茵下班後又回店內買晚餐，殷男假藉要交代工作事項，把茵茵叫進小廚房，叮嚀她因未滿16歲，如果有人問起，就說她是老闆朋友的小孩等語。

接著殷男見茵茵走出去等晚餐，又2度招手要她進來小廚房，然後竟不顧妻子就在外場忙碌，在小廚房隔著外套撫摸茵茵胸部，還要求她將褲子拉開，茵茵大受驚嚇，一邊拒絕一邊扭動身體閃避，殷男仍強行將手伸進她褲子，隔著內褲撫摸下體，強制猥褻得逞。茵茵回家後大哭向媽媽和姊姊傾訴遭到侵犯，隨即報警處理。

一審法官認為殷男犯行屬實，依妨害性自主處他1年2月徒刑，殷男趕緊坦承犯行，拿出20萬元和茵茵達成和解，茵茵也認為殷男很誠懇，願意給殷男緩刑的機會，二審法官維持原判，但讓他緩刑3年，全案還可上訴。