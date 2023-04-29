短髮妹在家樂福偷飲料　自拍全程嗆「沒錢也能活」惹眾怒

▲短髮妹拍下自己偷竊飲料的過程。（圖／翻攝自Tiktok，原影片已刪除）



記者崔子柔／綜合報導

一名女子近日在Tiktok上PO出影片，內容是她到家樂福偷飲料，在員工身後直接打開來喝，最後將垃圾丟棄在賣場內，引起網友討論。

該女在影片敘述中指出，「你說沒有金錢就不能活...」，內容可見，她到家樂福後拿了6瓶一封的蜜豆奶，打開後拿出其中一瓶，沒有結帳就直接喝，還不斷拍攝背對她正在理貨的員工，最後將飲料的垃圾隨意丟棄在賣場內。

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▲鏡頭不斷拍攝在理貨的員工。（圖／翻攝自Tiktok，原影片已刪除）



影片受到網友檢舉下架後，該女昨（28）日又在IG發文表示，「身無分文無家可歸，一個人漂留在外無拘無束，對我影響也不大，我一點也不在意，大不了坐牢嗎，在現今這時代有什麼好怕的？還能讓我不用再煩惱吃跟住多好」。

▲飲料垃圾丟棄在賣場內。（圖／翻攝自Tiktok，原影片已刪除）



相關內容被網友截圖到Dcard發文，引起廣大討論，不少人留言表示，「還好他有拍影片可以給警察當證據」、「怎麼可以把犯罪行為自己合理化成這麼不合理的樣子」、「只是想紅而已？」、「他是不是生病」。

也有人認為，該女只是做影片效果，在結完帳後把飲料拿回去拍，不過有網友貼出該女先前的貼文，內容提到「學會順手牽羊一次次平安無視的度過」，質疑她已經是慣性偷竊。