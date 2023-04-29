　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

短髮妹在家樂福偷飲料　自拍全程嗆「沒錢也能活」惹眾怒

▲▼ 。（圖／翻攝自Tiktok）

▲短髮妹拍下自己偷竊飲料的過程。（圖／翻攝自Tiktok，原影片已刪除）

記者崔子柔／綜合報導

一名女子近日在Tiktok上PO出影片，內容是她到家樂福偷飲料，在員工身後直接打開來喝，最後將垃圾丟棄在賣場內，引起網友討論。

該女在影片敘述中指出，「你說沒有金錢就不能活...」，內容可見，她到家樂福後拿了6瓶一封的蜜豆奶，打開後拿出其中一瓶，沒有結帳就直接喝，還不斷拍攝背對她正在理貨的員工，最後將飲料的垃圾隨意丟棄在賣場內。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Tiktok）

▲鏡頭不斷拍攝在理貨的員工。（圖／翻攝自Tiktok，原影片已刪除）

影片受到網友檢舉下架後，該女昨（28）日又在IG發文表示，「身無分文無家可歸，一個人漂留在外無拘無束，對我影響也不大，我一點也不在意，大不了坐牢嗎，在現今這時代有什麼好怕的？還能讓我不用再煩惱吃跟住多好」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Tiktok）

▲飲料垃圾丟棄在賣場內。（圖／翻攝自Tiktok，原影片已刪除）

相關內容被網友截圖到Dcard發文，引起廣大討論，不少人留言表示，「還好他有拍影片可以給警察當證據」、「怎麼可以把犯罪行為自己合理化成這麼不合理的樣子」、「只是想紅而已？」、「他是不是生病」。

也有人認為，該女只是做影片效果，在結完帳後把飲料拿回去拍，不過有網友貼出該女先前的貼文，內容提到「學會順手牽羊一次次平安無視的度過」，質疑她已經是慣性偷竊。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
新詐騙手法！　警方也沒看過
快訊／本周第2起！　高雄愛河又見浮屍
變天倒數！最後春雨夜襲2地　驟降10度時間曝
短髮妹在家樂福偷飲料！　自拍全程嗆：沒錢也能活
認愛大元「鼓鼓再發聲」！堅持1舉動歌迷感動：以為沒了
24歲淡大交換生「誤食老鼠藥」命危　疑街頭小吃害的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

前進美國職棒殿堂！長汎推經典賽9日遊　直擊2場「MLB台灣日」現場

變天倒數！最後春雨夜襲2地　驟降10度時間曝

一圖看未來兩周2波雨訊！雨灌3地　鄭明典揭解渴程度

短髮妹在家樂福偷飲料　自拍全程嗆「沒錢也能活」惹眾怒

推技職教育國際化　新北首創課程手冊「4年送500名師生出國」

五一連假開跑！國道北部局部路段塞了　龜速30多公里

3招增加財運！陽台乾淨+照顧盆栽：它好你好，它掛你掛

8萬人統測今登場！最後提醒看這　篩檢陽性到備用試場「不開放陪考」

中信情蒐「樂天女孩80」　球迷讚有料：沒李多慧也滿分

連假首日熱炸36℃　晚起變天轉涼！2區雨勢大

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

漫威最團（吵）結（鬧）的天團！ 《星際異攻隊3》將踏上最後的征途！？

工程車故障狂噴黏稠瀝青　工人被噴滿身背影惹鼻酸

前進美國職棒殿堂！長汎推經典賽9日遊　直擊2場「MLB台灣日」現場

變天倒數！最後春雨夜襲2地　驟降10度時間曝

一圖看未來兩周2波雨訊！雨灌3地　鄭明典揭解渴程度

短髮妹在家樂福偷飲料　自拍全程嗆「沒錢也能活」惹眾怒

推技職教育國際化　新北首創課程手冊「4年送500名師生出國」

五一連假開跑！國道北部局部路段塞了　龜速30多公里

3招增加財運！陽台乾淨+照顧盆栽：它好你好，它掛你掛

8萬人統測今登場！最後提醒看這　篩檢陽性到備用試場「不開放陪考」

中信情蒐「樂天女孩80」　球迷讚有料：沒李多慧也滿分

連假首日熱炸36℃　晚起變天轉涼！2區雨勢大

侯友宜喊勞動節全國統一放假　人事總處：配合內政部研議

體感溫度54°C！整個亞洲熱爆了　多國4月氣溫屢創新高

快訊／高雄愛河驚傳溺斃！　女子救起明顯死亡...身分待查

許光漢百想圓夢「後台合照IU」！　今返台引送機人潮…連地勤都在拍

遭陸委會批「在希臘失態」　馬辦：見笑轉生氣！惡意扭曲談話

整合成功？陳時中喊話英賴結合　賴系立委讚：對2024是一大利多　

恐怖火燒車！閃野狗失控撞電線桿「整根包住」　情侶險遭烈焰吞噬

郭泓志結婚15週年罕見放閃！　突PO吻照告白：謝謝老婆一路相伴

《崩壞：星穹鐵道》評價兩極　被嫌機制無聊…米粉樂觀：看原神進化史

賈吉右臂核磁共振檢查　洋基教頭：希望別失去他太久

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

生活熱門新聞

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

不信邪看Netflix鬼片　妹子半夜遇1事嚇瘋

女除完毛冒毛囊炎！醫嘆：少做這步

春季最後鋒面攪亂五一連假！雨炸3地　首波梅雨下周末灌水

妻點頭買「第6輛車」　真相笑翻千人

女肛門發炎！竟是3公分魚刺插屁眼

外送員取餐要付停車費！賣場回覆惹怨

他撿到「童年回憶」　釣出一票人點頭

進旅行社1年！菜鳥妹「全帶泰國團」爆陰影

快訊／好市多冷凍綜合莓驗出A肝病毒污染！1.7萬公斤已售出

狂毆澎湖人　惡徒IG「手捧大把千鈔」開豪車高調炫富

網公認「最小氣星座」Top6

11熊貓車隊送大訂單？背後悲傷故事曝

他陪產檢跟名醫講「悄悄話」　結果被妻貓一拳

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／鼓鼓首度官宣「與大元10年戀情」：你是我的

紅極一時跌下神壇！爆紅社群宣布：裁員50%

女狂感染…內診「原始黑森林」整片炸出：媽說不能剪

撿到小萌汪　10個月養成30KG巨獸

圍毆澎湖孝子！當事人：怕他肇逃

辣人妻到警局探視！色警2度性侵喊：我愛妳

傳澎湖單親辣媽道歉　IG發限動「還原比YA經過」

澳24歲男留學台灣　誤食老鼠藥命危

越式洗髮「全餐1500元」　內行人揭1條龍服務

自稱台灣妹喊「財富密碼」陸網友挺不下去

百想／《禹英禑》朴恩斌勇奪大賞！

不信邪看Netflix鬼片　妹子半夜遇1事嚇瘋

碩士爸被小一數學題考倒　兒1句侮辱性極強

百想／宋慧喬《黑暗榮耀》封視后！　幽默反嗆：涎鎮啊，我得獎了

女除完毛冒毛囊炎！醫嘆：少做這步

更多

最夯影音

更多
林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛

林智妍《黑暗榮耀》奪百想女配角　「帥爆了，涎鎮啊」放閃謝男友李到晛
Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

Selina給小腰果聽S.H.E當胎教　小徐長相曝光問「要不要出道」

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

葛斯齊爆薛紀綱「激吻小三照」　女方神似Makiyo..認有床照：他特愛自拍！

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

許光漢現身百想掀尖叫聲！　「秀流利韓文」喊合作李帝勳

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

18歲高中生深夜自撞亡　領照未滿月騎新車送命

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面