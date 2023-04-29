新加坡受益陸客「台灣還是零」　連勝文：張國煒戳破國王的新衣

▲連勝文與妻子蔡依珊近日前往新加坡參加國際食品展。（圖／翻攝自Facebook／連勝文）



記者崔子柔／綜合報導

星宇航空董事長張國煒砲轟各國積極推觀光，台灣政府卻不太重視，嚴重落後新加坡。國民黨副主席連勝文近日赴新加坡參加食品展，他則認為，「阿煒只是講出了事實，戳破了國王的新衣」。

連勝文昨（28）日在臉書發文提到，他對於張國煒說台灣疫後觀光發展不如亞洲鄰國的說法，有很深的感觸，他才剛去過新加坡，「不管是在會場、旅館、餐廳或觀光景點，都有非常多的旅客，真的很旺」，而且樟宜機場甚至在疫情過後，軟硬體設施及服務還變得更好。

連勝文指出，香港是新冠疫情的重災區，觀光業目前也未完全復甦，但他2月底前往香港時，赤臘角機場在硬體方面的顯著提升讓他相當驚訝，除了大理石地板重新更換，候機室地毯、座椅大幅更新，還增加了許多方便旅客的服務，甚至讓他感覺到了一個全新的機場，可見香港及新加坡都沒有因為疫情阻礙機場的建設或更新，反倒是利用這個機會投資升級，迎接疫後觀光業的復甦。

連勝文表示，他回到桃園機場一航廈時，「身高194cm的我，不論是在走向或走出登機門的通道上，多年來，我都必須持續的閃躲各種掛在天花板的告示牌，以免撞頭」，讓他納悶，台灣有這麼多來自歐美的職籃球員，入境時「不知道頭會不會被天花板卡住」，「還是說台灣不准批評政府在公共建設上效率與品質的低落，所以乾脆禁止200cm以上的外國人入境？難怪阿煒會感慨新加坡樟宜機場T5都快蓋好了，我們T3落成還遙遙無期！」

連勝文說，新加坡執政黨的朋友告訴他，現在新加坡的觀光還沒有回到疫情前的水準，但是隨著中國大陸開放邊境，相信新加坡也會受益，現在要解決的課題是「工作機會多於人力供應」。

連勝文指出，反觀台灣是大陸觀光客根本不能來，過去不只有大量大陸團客，也有許多高消費的陸客來台，「但這部分現在都是零，也不知道何時才能再重新開始」，目前兩岸的情況也讓外國旅客和國際商務客對台卻步，「阿煒只是講出了事實，戳破了國王的新衣！但我相信台灣觀光及相關產業中，一定有很多人非常認同他的看法吧」。