女大生除完毛竟長滿「恐怖顆粒」！醫師檢查嘆：少做這步

▲女大生做完蜜蠟除毛沒保養，結果雙腿長滿恐怖毛囊炎。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者柯振中／綜合報導

許多人為了讓皮膚看起來更白皙，會自己在家除毛，或是找專業人士幫忙。不過，皮膚科醫師胡怡萱表示，一名女大生為了愛美，自行做了蜜蠟除毛，沒想到外出遊玩後，整雙腿出現恐怖的毛囊炎，最後還留下色素沉澱，讓她不禁呼籲，除毛過後的保養工作同樣十分重要。

胡怡萱在節目《醫師好辣》分享，這名女大生先前與朋友相約到高雄遊玩，因為天氣炎熱，需要穿著短褲、短袖，為了不要看起來「毛手毛腳」，於是決定自行蜜蠟除毛。

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▲女大生做了雙腿蜜蠟除毛，結果因為沒保養，風吹日曬雨淋後長出恐怖的毛囊炎，最後還有色素沉澱。（示意圖／123RF）



雖然過程中十分順利，不過女大生除完毛以後沒有注重保養，開心地穿上短褲，展現自己的白皙雙腿，與同學在高雄騎機車遊玩。

不過，因為在高雄遊玩的期間，女大生的雙腿不斷受到風吹、日曬，加上碰到了午後雷陣雨，導致玩完回家以後，雙腿長出密密麻麻的毛囊炎，甚至還有更大顆、類似「疔瘡」的深層發炎。

胡怡萱診斷後給予口服藥物、外用藥膏，女大生連續治療超過1周才好轉，而且還留下了難看的色素沉澱，往後還需要再花心思、費用來處理美白問題，得不償失，這也讓她不禁呼籲，除完毛以後的保養工作也相當重要。