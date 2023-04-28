暴打澎湖人遭肉搜！「朕武公司」負責人道歉了：我也是受害者

記者沈繼昌、閔文昱／桃園報導

澎湖日前發生一起觀光客圍毆在地人的事件，引發鄉親憤怒！一行人除了被趕出民宿、在地人包圍警局聲討外，他們的社群帳號也遭網友肉搜公布，其中一名王姓涉事者更遭起底是桃園「朕武資產管理公司」負責人。對此，王男今（28日）也出面還原事發經過，強調自己也是受害者，但對於造成澎湖人恐慌，「我向澎湖鄉親說個對不起。」

王男今受訪表示，此次旅遊是他和朋友相約去澎湖玩，並非跟公司員工，事發當天一群人分批前往吃飯地點，他因車速較慢，所以在較為後段的位子，途中就有聽到前方傳來喇叭聲，並看到一輛白車以相當快的車速在行駛，當下並不清楚發生什麼事，但當他慢慢行駛到事發路段時，白車卻突然衝出撞到他，造成他手臂擦挫傷。

▲涉事的「朕武資產管理公司」王姓負責人出面還原事發經過。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

王男指出，事發後朋友隨即與對方駕駛發生糾紛，先是請白車駕駛下車，但對方卻不為所動，友人擔心對方肇逃，才會強行把人拉下車，並有後續事件發生。他也強調，自己並不清楚當下狀況，也沒有參與打人部分，事後了解白車駕駛在事發前就有逼車的動作，但具體情況還是要等監視器畫面出來。

王男最後也向澎湖鄉親鞠躬道歉，表示因為這件事造成澎湖人恐慌，且朋友動手就是不對，「在這裡說聲對不起」，但他強調自己也是受害者，「畢竟是我被撞，也沒有動手」，甚至遭撞手臂至今仍無法完全彎曲，希望監視器畫面能還他清白。

回顧整起事發經過，26日中午，洪姓男子開車從203縣道東衛段路口準備左轉回西嶼時，與後方來澎湖觀光的王姓機車騎士發生碰撞，卻遭王男一行人拖下車，並使用安全帽圍毆，造成洪男腦震盪及全身多處外傷等傷勢，27日再因嘔吐、視線模糊、肺部出血掛急診。

案經警方依傷害、毀損等罪嫌移送澎湖地檢署，檢察複訊後諭知涉案打人的3名男子各以新台幣6萬元交保，王男等人27日一早在警方護送下前往機場搭機返台，澎檢對於外地遊客對澎湖地區居民施以暴行之作為，亦予以強力譴責。