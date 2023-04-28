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調查局發布新人事！電腦偵辦科長上任　盼重建燒毀辦公室

▲▼法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

▲法務部調查局局本部 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局今（28日）公布2023年科長、組長、大隊長及調查（工作）站副主任共57人職務異動名單，其中資通安全處電腦偵辦科科長由資安工作站副主任、調查班41期結業的蔡詩彥升任，資安站於新冠肺炎防疫期間會同外勤處站努力溯源追查疫情假訊息，績效卓著，但電腦偵辦科辦公室日前在局本部廉政大樓火災時受損，所屬人員暫時分散到其他辦公室維持運作，蔡詩彥新職將肩負辦案與重建2大重任。

這波人事調動也涵蓋國安、兩岸與查察賄選等要職，包括國家安全維護處國安管理科新任科長黃馨慧、兩岸情勢研析處大陸研析科新任科長耿萬隆、總合研析科新任科長徐安毅、廉政處賄選查察科新任科長許慈健。曾派駐韓國法務秘書的鍾俊山、曾派駐澳洲法務秘書的蘇秀美，分別升任國際事務處情資研析科科長、歐美事務科科長，各專責海外國安情資與國際合作、打擊跨國犯罪等業務。

本次異動完整名單如下，以上職務異動人員均於下周四（5月4日）到職：


一、洗錢防制處防制規劃科科長劉育麟調任洗錢防制處資金協查科科長。
二、洗錢防制處資金協查科科長劉嘉瑄調任洗錢防制處防制規劃科科長。
三、新北市調查處國內安全調查及諮詢科科長耿萬隆調任兩岸情勢研析處大陸研析科科長。
四、兩岸情勢研析處大陸研析科科長林俊宏調任新北市調查處國內安全調查及諮詢科科長。
五、臺北市調查處中山調查站副主任黃馨慧調升國家安全維護處國安管理科科長。
六、國家安全維護工作站副主任黃文昇調升國家安全維護處國安規劃科科長。
七、臺北市調查處機動工作站副主任黃致信調升廉政處貪瀆情資科科長。
八、北部地區機動工作站副主任許慈健調升廉政處賄選查察科科長。
九、臺北市調查處大安調查站副主任李允中調升經濟犯罪防制處犯罪預防科科長。
十、新北市調查處板橋調查站副主任黃國義調升經濟犯罪防制處兩岸事務科科長。
十一、南部地區機動工作站副主任林泰穎調升毒品防制處跨境查處科科長。
十二、澎湖縣調查站副主任王于源調升資通安全處資料管理科科長。
十三、資安工作站副主任蔡詩彥調升資通安全處電腦偵辦科科長。
十四、臺北市調查處大安調查站副主任楊益彰調升國內安全調查處安全情勢科科長。
十五、臺南市調查處府城調查站副主任張堯明調升保防處安全防護科科長。
十六、臺北市調查處外事調查站副主任鍾俊山調升國際事務處情資研析科科長。
十七、臺北市調查處外事調查站副主任蘇秀美調升國際事務處歐美事務科科長。
十八、航業調查處高雄調查站副主任李青憲調升國際事務處亞非事務科科長。
十九、宜蘭縣調查站副主任徐安毅調升兩岸情勢研析處總合研析科科長。
二十、嘉義縣調查站副主任蘇清文調升諮詢業務處諮詢規劃科科長。
二十一、彰化縣調查站副主任尹光保調升鑑識科學處科技支援科科長。
二十二、嘉義縣調查站秘書吳宗憲調升通訊監察處無線電訊科科長。
二十三、嘉義縣調查站副主任武漢卿調升督察處督察科科長。
二十四、臺北市調查處士林調查站副主任許俊輝調升公共事務室新聞聯繫科科長。
二十五、馬祖調查站副主任陳佩宜調升秘書室機要事務科科長。
二十六、臺北市調查處政經調查站副主任黃文陽調升秘書室綜合企劃科科長。
二十七、臺北市調查處政經調查站副主任馬伯偉調升臺北市調查處國內安全調查及諮詢科科長。
二十八、臺北市調查處松山調查站副主任潘季翔調升臺北市調查處資通安全科科長。
二十九、新北市調查處重新調查站副主任高志豪調升新北市調查處資通安全科科長。
三十、桃園市調查處桃園調查站副主任梁世明調升桃園市調查處國家安全科科長。
三十一、桃園市調查處桃園調查站副主任劉新邦調升桃園市調查處犯罪防制科科長。
三十二、桃園市調查處機動工作站副主任卓聖化調升桃園市調查處資通安全科科長。
三十三、臺中市調查處豐原調查站副主任邱永通調升臺中市調查處國內安全調查及諮詢科科長。
三十四、屏東縣調查站副主任余國華調升臺南市調查處國家安全維護及保防科科長。
三十五、高雄市調查處鳳山調查站副主任陳榮華調升高雄市調查處國家安全維護及保防科科長。
三十六、高雄市調查處左楠調查站副主任李宗潔調升高雄市調查處國內安全調查及諮詢科科長。
三十七、高雄市調查處前鎮調查站副主任曹永霖調升高雄市調查處經濟犯罪防制科科長。
三十八、彰化縣調查站副主任邱錫坤調升航業調查處國家安全科科長。
三十九、高雄市調查處機動工作站副主任周昶佑調升航業調查處犯罪防制科科長。
四十、新北市調查處雙和調查站副主任黃慶源調升福建省調查處國家安全科科長。
四十一、北部地區機動工作站副主任吳傳洋調升福建省調查處犯罪防制科科長。
四十二、督察處警衛組組長郭鴻文調升幹部訓練所總務組組長。
四十三、桃園市調查處機場調查站副主任鄭才廣調升幹部訓練所大隊部大隊長。
四十四、南投縣調查站副主任吳文琦調任臺北市調查處松山調查站副主任。
四十五、馬祖調查站副主任蘇俊匡調任臺北市調查處士林調查站副主任。
四十六、臺中市調查處機動工作站副主任陳國昌調任臺北市調查處政經調查站副主任。
四十七、臺北市調查處中正調查站副主任張文俊調任臺北市調查處外事調查站副主任。
四十八、航業調查處臺中調查站副主任袁玉真調任新北市調查處雙和調查站副主任。
四十九、桃園市調查處機場調查站副主任藍保明調任桃園市調查處桃園調查站副主任。
五十、新竹縣調查站副主任陳建發調任桃園市調查處機場調查站副主任。
五十一、苗栗縣調查站副主任林岱玉調任臺中市調查處豐原調查站副主任。
五十二、高雄市調查處苓雅調查站副主任林育民調任臺南市調查處府城調查站副主任。
五十三、東部地區機動工作站副主任林枝明調任航業調查處高雄調查站副主任。
五十四、基隆市調查站副主任蔡逢時調任新竹市調查站副主任。
五十五、東部地區機動工作站副主任王敦德調任新竹縣調查站副主任。
五十六、花蓮縣調查站副主任黃清輝調任嘉義縣調查站副主任。
五十七、新竹市調查站副主任周加宗調任北部地區機動工作站副主任。

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