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土耳其豪華公寓深夜陷火海！整棟燒成火柱　居民無處逃被迫跳樓

▲▼土耳其公寓大火。（圖／CFP）

▲土耳其一棟公寓27日深夜發生大火。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

土耳其伊茲密爾省（Izmir）一棟8層樓高的豪華公寓在當地27日深夜突發大火。由於火勢蔓延太快，大樓在短時間內幾乎全部被火海吞噬，導致不少民眾被迫跳樓逃生。目前消防人員已抵達現場，努力撲滅火勢。

綜合外媒報導，這場火災發生於納爾利德雷地區（Narlidere）的佛卡特公寓（Folkart）。目擊者表示，這場大火是在當地晚間10時30分左右爆發，火勢迅速蔓延至整棟建築，滾滾濃煙升向空中。

報導稱，消防部隊目前已在現場撲滅火勢，當地林業總局、警方和災害應急管理局（AFAD）團隊也都派出灑水車到現場協助撲滅火勢，伊茲密爾省省長科斯格（Selim Köşger）證實，住在這棟公寓40個不同單元的所有居民都已被疏散。

當局目前尚未發表任何人員傷亡的聲明，但有人目擊大樓居民因火勢猛烈、逃生不急，不得不從陽台上跳下求生，而相關人士已被送往附近醫院接受治療。報導稱，著名歌手塔特利斯（Ibrahim Tatlıses）是該建築的居民之一，但他事發當時並未居住在這棟公寓中。

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