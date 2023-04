土耳其豪華公寓深夜陷火海！整棟燒成火柱　居民無處逃被迫跳樓

▲土耳其一棟公寓27日深夜發生大火。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

土耳其伊茲密爾省(Izmir)一棟8層樓高的豪華公寓在當地27日深夜突發大火。由於火勢蔓延太快,大樓在短時間內幾乎全部被火海吞噬,導致不少民眾被迫跳樓逃生。目前消防人員已抵達現場,努力撲滅火勢。

綜合外媒報導,這場火災發生於納爾利德雷地區(Narlidere)的佛卡特公寓(Folkart)。目擊者表示,這場大火是在當地晚間10時30分左右爆發,火勢迅速蔓延至整棟建築,滾滾濃煙升向空中。

BREAKING Massive fire broke out in the Folkart apartment building in #Izmir, Turkey pic.twitter.com/sR4nVpYmIJ