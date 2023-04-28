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快訊／好市多冷凍綜合莓驗出A肝病毒污染！1.7萬公斤已售出

▲▼好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

▲好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

好市多冷凍綜合莓遭A肝病毒污染！食品藥物管理署今（28）日公布，好市多股份有限公司「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」檢出1件A肝病毒陽性，問題批號產品為有效期限至2023/09/19，總計有1.7萬公斤售出，目前好市多已經把該產品全數下架，問題批號庫存需銷毀，高雄市衛生局將依法處分；另提醒民眾若吃到問題批號產品，要注意自身健康狀況60天，有不適症狀就醫也要告知相關飲食史。

▲▼好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

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▲好市多股份有限公司輸入之「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」經衛生單位抽驗檢出A型肝炎病毒陽性。（圖／食藥署提供）

食藥署南區管理中心副主任蔡佳芬表示，食藥署監控國際食品警訊，美國近期發生A肝群聚事件，經美國FDA調查可能是冷凍莓果產品造成汙染，便啟動邊境、後市場查驗。

好市多股份有限公司近期向食藥署報驗「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓(產地：智利，規格：1.81 kg/包) 」檢出A肝病毒陽性，食藥署隨即啟動後市場查核機制，會同高雄市政府衛生局前往該公司抽樣5件不同批次產品檢驗A型肝炎病毒，其中4件檢驗結果為陰性、1件為陽性(產品標示有效日期2023/09/19)。

蔡佳芬表示，經查違規產品總計進口1萬7431.78公斤，目前尚庫存367.43公斤（203包），該公司已將違規產品全數下架，食藥署已請衛生局監督業者完成後續回收銷毀作業並依法處辦。

食藥署說明，A型肝炎的潛伏期約15～50天，平均為28～30天。蔡佳芬提醒，如果吃到同批號產品，民眾要自我監測60天，如果出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適、黃疸等疑似急性A肝症狀，要趕快就醫且告知飲食史，以利醫師評估感染情況和採檢。因A型肝炎屬法定傳染病，疾病管制署亦已啟動相關措施。

蔡佳芬也提到，食藥署將針對好市多未來進口的相同品項加強抽批檢驗，提高比率至20到50%；依照《食品安全衛生管理法》規定，染有病原性生物，或經流行病學調查認定屬造成食品中毒之病因，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，否則可處6萬元以上2億元以下罰鍰，衛生局目前也在著手懲處業者。

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