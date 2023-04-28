28歲夭壽男冒股市名嘴騙上億　20人挨詐...他1600萬退休金全沒了

記者鄧木卿／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心去年獲報，有詐欺集團盜用股市名人「郭哲榮」名義，亂槍打鳥式的廣發連結簡訊，民眾一點入即進入投資群組，並以「股市名人推薦」等話術遊說被害人投資，經跟蒐多月，在高雄左營及鳳山區等地，逮捕28歲蔡姓主嫌等25人，有20多人受騙，投資逾億，沒人拿回一毛錢，其中1名退休上班族辛苦存了一輩子，一夕之間被騙1600萬元，警方訊問後將蔡嫌等人移送高雄地檢署偵辦。

▲▼刑事局中打破獲詐欺集團，盜用股市名嘴騙走20多人，金額逾億，其中一人慘賠1600萬。（圖／民眾提供，下同）

刑事局偵查第六大隊第一隊去年獲報後，會同嘉義警方、高雄警方在今年1月5日、2月23日及4月12日，在高雄市左營區及鳳山區等地，陸續查獲蔡嫌主嫌及同夥43歲吳姓男子、41歲黃姓男子等25人，並查扣保時捷休旅車1部、犯案手機12支、作案存摺15本及現金10萬元等。

詐團創立投資群組遊說被害人投資，「有低價股票可購買」及「投資穩賺不賠」等營造高報酬假象，迷惑被害人投入錢財，初期先讓被害人嚐到甜頭，等到被害人想領回所賺金額時，詐團就以必須墊付交易手續費為由拖延，甚至立即封鎖被害人斷絕聯繫。

警方破獲詐團時，發現從人頭帳戶、提款車手、收水到水房等都是一條龍包辦，屬同一集團操作，蔡嫌等人領到贓款時，再以偽造虛擬貨幣交易紀錄手法，進行洗錢，躲避查緝，經查被害人逾20人，詐騙所得逾1億元，甚至有1名被害人被騙高達1600萬元，警方訊問後將蔡嫌等人依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。